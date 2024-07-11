https://ria.ru/20240711/mishustin-1958998381.html
Мишустин оценил результаты "Иннопрома"
Мишустин оценил результаты "Иннопрома" - РИА Новости, 11.07.2024
Мишустин оценил результаты "Иннопрома"
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что подписанные на "Иннопроме" контракты придадут новый импульс международному сотрудничеству. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:11
2024-07-11T15:11
2024-07-11T15:56
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экономика
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что подписанные на "Иннопроме" контракты придадут новый импульс международному сотрудничеству. "Уверен, что подписанные контракты и достигнутые договоренности на "Иннопроме" придадут новый импульс международному экономическому сотрудничеству, в первую очередь в рамках Союзного государства России и Белоруссии, Евразийского экономического союза, Содружества Независимых Государств, Шанхайской Организации Сотрудничества, линии БРИКС", - сказал он на заседании правительства.Мишустин отметил, что на "Иннопроме-2024" были представлены проекты, направленные на решение задачи по достижению технологического суверенитета. Они будут определять будущий облик российской промышленности, подчеркнул он.
https://ria.ru/20240711/pravitelstvo-1958997542.html
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россия, белоруссия, михаил мишустин, евразийский экономический союз, брикс, экономика
Россия, Белоруссия, Михаил Мишустин, Евразийский экономический союз, БРИКС, Экономика
Мишустин оценил результаты "Иннопрома"
Мишустин: подписанные на "Иннопроме" контракты придадут импульс сотрудничеству