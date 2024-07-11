https://ria.ru/20240711/minoborony-1959000103.html

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью - РИА Новости, 11.07.2024

ПВО уничтожила украинский беспилотник над Белгородской областью

Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:17

2024-07-11T15:17

2024-07-11T15:21

специальная военная операция на украине

белгородская область

россия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Российские системы ПВО сбили еще один украинский беспилотник в небе над Белгородской областью, сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны РФ."Одиннадцатого июля около 14:45 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО украинский беспилотный летательный аппарат уничтожен над территорией Белгородской области", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240706/pvo-1957815338.html

белгородская область

россия

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белгородская область, россия