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Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:27 11.07.2024 (обновлено: 13:34 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958963.html
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.07.2024
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи
Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:27
2024-07-11T13:34
специальная военная операция на украине
россия
запорожская область
великобритания
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.
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россия, запорожская область, великобритания, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Запорожская область, Великобритания, Вооруженные силы Украины
Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

Минобороны: ВСУ потеряли 155 военных в зоне ответственности группировки "Восток"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийские военные в зоне спецоперации
Российские военные в зоне спецоперации - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Российские военные в зоне спецоперации. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России.
«
"Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЗапорожская областьВеликобританияВооруженные силы Украины
 
 
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