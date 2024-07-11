https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958963.html

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи - РИА Новости, 11.07.2024

Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи

Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:27

2024-07-11T13:27

2024-07-11T13:34

специальная военная операция на украине

россия

запорожская область

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вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки потеряли до 155 солдат в зоне ответственности группировки ВС РФ "Восток", сообщили в четверг в пресс-службе Минобороны России."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение живой силе и технике 58-й мотопехотной бригады ВСУ, 110-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Пречистовка, Урожайное Донецкой Народной Республики и Гуляйполе Запорожской области. ВСУ потеряли до 155 военнослужащих, две боевые бронированные машины, восемь автомобилей, 155-мм гаубицу FH-70 производства Великобритании, 155-мм гаубицу М777 производства США", - говорится в сообщении.

https://radiosputnik.ru/20240704/rszo-1957316773.html

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россия, запорожская область, великобритания, вооруженные силы украины