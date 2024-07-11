ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР
Минобороны: группировка "Центр" освободила населенный пункт Восход в ДНР
Российские военнослужащие. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Восход в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Восход в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Восход в ДНР
Восход — часть треугольника из сел Сокол — Евгеновка — Восход, где ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки. Однако их позиции расположены в низине и удобно простреливаются.
Кроме того, бойцы группировки отразили пять контратак штурмовиков 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.
Потери противника на данном направлении:
- до 335 военнослужащих;
- две боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley;
- два автомобиля;
- 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б";
- 105-миллиметровое орудие М119 производства США;
- четыре 100-миллиметровые пушки МТ-12 "Рапира";
- радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Кроме того, российские подразделения нанесли удары авиацией, дронами, ракетами и артиллерией по расположениям войск и техники противника в 127 районах.
Средства ПВО сбили 24 беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS.