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ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 11.07.2024 (обновлено: 14:17 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958199.html
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР - РИА Новости, 11.07.2024
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР
Российские войска освободили населенный пункт Восход в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:25
2024-07-11T14:17
россия
донецкая народная республика
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Восход в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки отразили пять контратак штурмовиков 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.Потери противника на данном направлении:Кроме того, российские подразделения нанесли удары авиацией, дронами, ракетами и артиллерией по расположениям войск и техники противника в 127 районах.Средства ПВО сбили 24 беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS.
https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html
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россия, донецкая народная республика
Россия, Донецкая Народная Республика, Специальная военная операция на Украине
ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР

Минобороны: группировка "Центр" освободила населенный пункт Восход в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Восход в ДНР, сообщили в Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденный поселок Восход в ДНР
Освобожденный поселок Восход в ДНР
© Инфографика
Освобожденный поселок Восход в ДНР

Восход — часть треугольника из сел Сокол — Евгеновка — Восход, где ВСУ пытались создать укрепрайон после оставления Авдеевки. Однако их позиции расположены в низине и удобно простреливаются.

Кроме того, бойцы группировки отразили пять контратак штурмовиков 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.
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Потери противника на данном направлении:
  • до 335 военнослужащих;
  • две боевые машины пехоты, в том числе американская БМП Bradley;
  • два автомобиля;
  • 152-миллиметровая гаубица "Мста-Б";
  • 105-миллиметровое орудие М119 производства США;
  • четыре 100-миллиметровые пушки МТ-12 "Рапира";
  • радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.
Кроме того, российские подразделения нанесли удары авиацией, дронами, ракетами и артиллерией по расположениям войск и техники противника в 127 районах.
Средства ПВО сбили 24 беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная Республика
 
 
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