https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958199.html

ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР

ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР - РИА Новости, 11.07.2024

ВС России освободили населенный пункт Восход в ДНР

Российские войска освободили населенный пункт Восход в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:25

2024-07-11T13:25

2024-07-11T14:17

россия

донецкая народная республика

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0a/1958814116_0:111:3247:1937_1920x0_80_0_0_1203b4eda7991094c97a03c09ed734d1.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Российские войска освободили населенный пункт Восход в ДНР, сообщили в Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" улучшили тактическое положение и активными действиями освободили населенный пункт Восход", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки отразили пять контратак штурмовиков 31-й, 32-й и 47-й механизированных бригад ВСУ.Потери противника на данном направлении:Кроме того, российские подразделения нанесли удары авиацией, дронами, ракетами и артиллерией по расположениям войск и техники противника в 127 районах.Средства ПВО сбили 24 беспилотника и пять снарядов РСЗО HIMARS.

https://ria.ru/20240707/porazhenie-1957996572.html

https://ria.ru/20240706/udary-1957806094.html

россия

донецкая народная республика

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, донецкая народная республика