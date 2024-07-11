https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958003.html

Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2024

Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским войскам в районах Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также у... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:25

2024-07-11T13:25

2024-07-11T13:32

специальная военная операция на украине

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россия

сша

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским войскам в районах Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также у балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества, потери Киева составили до 460 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М-198 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.

https://ria.ru/20240610/malva-1951419725.html

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харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины