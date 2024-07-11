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Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
13:25 11.07.2024 (обновлено: 13:32 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/minoborony-1958958003.html
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области - РИА Новости, 11.07.2024
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области
Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским войскам в районах Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также у... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:25
2024-07-11T13:32
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
сша
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским войскам в районах Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также у балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества, потери Киева составили до 460 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства."Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М-198 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
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харьковская область, россия, сша, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, США, Вооруженные силы Украины
Российские военные нанесли поражение ВСУ в Харьковской области

Минобороны: ВСУ потеряли 460 военных в зоне ответственности группировки "Запад"

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО
Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 Град-1 в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ведут огонь из РСЗО 9К55 "Град-1" в зоне проведения СВО. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российские военнослужащие группировки войск "Запад" нанесли поражение украинским войскам в районах Синьковки и Берестового в Харьковской области, а также у балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества, потери Киева составили до 460 солдат, сообщило в четверг Минобороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Запад" заняли более выгодные рубежи и нанесли поражение формированиям 14-й, 44-й, 116-й механизированных бригад ВСУ и 1-й бригады нацгвардии в районах населенных пунктов Синьковка, Берестовое Харьковской области, а также балки Оливовский Яр и Серебрянского лесничества", - говорится в сводке российского военного ведомства.
"Противник потерял до 460 военнослужащих, танк, три бронетранспортера, в том числе два М113 производства США, 11 автомобилей, 155 мм гаубицу М-198 производства США, две 152 мм гаубицы "Мста-Б", 122 мм самоходную артиллерийскую установку "Гвоздика", две 122 мм гаубицы Д-30, станцию радиоэлектронной борьбы "Анклав-Н", - добавили в МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияСШАВооруженные силы Украины
 
 
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