https://ria.ru/20240711/meropriyatiya-1959060854.html

Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС

Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024

Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС

За первые полгода российского председательства в БРИКС проведено уже 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", сообщили в фонде, всего... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:13

2024-07-11T18:13

2024-07-11T18:13

россия

казань

восток

юрий ушаков

брикс

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909310978_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_46d91ca9b412149ea7fd7ae2e3cb9392.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За первые полгода российского председательства в БРИКС проведено уже 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", сообщили в фонде, всего план председательства России в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, "За первые 6 месяцев председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году состоялось 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", - сообщили журналистам в фонде. Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. "Многосторонняя и многоплановая организационная работа в рамках реализации плана мероприятий председательства и его приоритетов идет под руководством помощника президента Российской Федерации по внешней политике Юрия Ушакова", - отметили в "Росконгрессе". В частности, в рамках плана председательства уже прошли встречи министров образования, спорта, здравоохранения, глав прокурорских служб и председателей верховных судов стран БРИКС. Важным событием стало заседание министров иностранных дел, в том числе расширенная сессия с участием государств Глобального Юга и Востока в Нижнем Новгороде. Главы космических агентств стран БРИКС обсудили проблему роста количества космического мусора и инициативу разработки международной системы обеспечения безопасности космической деятельности, предложенную российской стороной. Также речь шла о создании Совета БРИКС по космосу. Впервые прошел Международный форум по ядерной медицине БРИКС высокого уровня. Пост председателя в объединении перешел к России с 1 января, а само председательство проходит под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". В Санкт-Петербурге 11-12 июля проходит X парламентский форум БРИКС.

https://ria.ru/20240711/putin-1958989491.html

https://ria.ru/20240711/putin-1958986097.html

https://ria.ru/20240711/putin-1958981486.html

россия

казань

восток

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, казань, восток, юрий ушаков, брикс, в мире