Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС
Росконгресс за полгода провел 48 мероприятий при председательстве РФ в БРИКС
© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИнсталляция фонда Росконгресс на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Инсталляция фонда Росконгресс на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За первые полгода российского председательства в БРИКС проведено уже 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", сообщили в фонде, всего план председательства России в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России,
"За первые 6 месяцев председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году состоялось 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", - сообщили журналистам в фонде.
Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
"Многосторонняя и многоплановая организационная работа в рамках реализации плана мероприятий председательства и его приоритетов идет под руководством помощника президента Российской Федерации по внешней политике Юрия Ушакова", - отметили в "Росконгрессе".
В частности, в рамках плана председательства уже прошли встречи министров образования, спорта, здравоохранения, глав прокурорских служб и председателей верховных судов стран БРИКС. Важным событием стало заседание министров иностранных дел, в том числе расширенная сессия с участием государств Глобального Юга и Востока в Нижнем Новгороде.
Главы космических агентств стран БРИКС обсудили проблему роста количества космического мусора и инициативу разработки международной системы обеспечения безопасности космической деятельности, предложенную российской стороной. Также речь шла о создании Совета БРИКС по космосу. Впервые прошел Международный форум по ядерной медицине БРИКС высокого уровня.
Пост председателя в объединении перешел к России с 1 января, а само председательство проходит под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".
В Санкт-Петербурге 11-12 июля проходит X парламентский форум БРИКС.
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС
Вчера, 14:29