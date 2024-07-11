Рейтинг@Mail.ru
Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:13 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/meropriyatiya-1959060854.html
Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС
Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС - РИА Новости, 11.07.2024
Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС
За первые полгода российского председательства в БРИКС проведено уже 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", сообщили в фонде, всего... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:13
2024-07-11T18:13
россия
казань
восток
юрий ушаков
брикс
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909310978_0:154:3072:1882_1920x0_80_0_0_46d91ca9b412149ea7fd7ae2e3cb9392.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За первые полгода российского председательства в БРИКС проведено уже 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", сообщили в фонде, всего план председательства России в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, "За первые 6 месяцев председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году состоялось 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", - сообщили журналистам в фонде. Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября. "Многосторонняя и многоплановая организационная работа в рамках реализации плана мероприятий председательства и его приоритетов идет под руководством помощника президента Российской Федерации по внешней политике Юрия Ушакова", - отметили в "Росконгрессе". В частности, в рамках плана председательства уже прошли встречи министров образования, спорта, здравоохранения, глав прокурорских служб и председателей верховных судов стран БРИКС. Важным событием стало заседание министров иностранных дел, в том числе расширенная сессия с участием государств Глобального Юга и Востока в Нижнем Новгороде. Главы космических агентств стран БРИКС обсудили проблему роста количества космического мусора и инициативу разработки международной системы обеспечения безопасности космической деятельности, предложенную российской стороной. Также речь шла о создании Совета БРИКС по космосу. Впервые прошел Международный форум по ядерной медицине БРИКС высокого уровня. Пост председателя в объединении перешел к России с 1 января, а само председательство проходит под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности". В Санкт-Петербурге 11-12 июля проходит X парламентский форум БРИКС.
https://ria.ru/20240711/putin-1958989491.html
https://ria.ru/20240711/putin-1958986097.html
https://ria.ru/20240711/putin-1958981486.html
россия
казань
восток
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/0e/1909310978_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_6d6fcc74592b22e22f288919e9898a48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, казань, восток, юрий ушаков, брикс, в мире
Россия, Казань, Восток, Юрий Ушаков, БРИКС, В мире
Росконгресс провел 48 мероприятий при российском председательстве в БРИКС

Росконгресс за полгода провел 48 мероприятий при председательстве РФ в БРИКС

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкИнсталляция фонда Росконгресс на XXV Петербургском международном экономическом форуме
Инсталляция фонда Росконгресс на XXV Петербургском международном экономическом форуме - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в медиабанк
Инсталляция фонда Росконгресс на XXV Петербургском международном экономическом форуме. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. За первые полгода российского председательства в БРИКС проведено уже 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", сообщили в фонде, всего план председательства России в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России,
"За первые 6 месяцев председательства Российской Федерации в объединении БРИКС в 2024 году состоялось 48 мероприятий, оператором которых выступил фонд "Росконгресс", - сообщили журналистам в фонде.
Президент РФ Владимир Путин выступает на пленарном заседании X Парламентского форума БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин рассказал, как Россия помогает новым членам БРИКС
Вчера, 14:45
Всего план председательства России в БРИКС в 2024 году включает свыше 250 мероприятий в 11 регионах России, организаторами которых выступают представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, общественные организации и бизнес-сообщества. Ключевым мероприятием станет XIV Саммит БРИКС, который пройдет в Казани 22–24 октября.
"Многосторонняя и многоплановая организационная работа в рамках реализации плана мероприятий председательства и его приоритетов идет под руководством помощника президента Российской Федерации по внешней политике Юрия Ушакова", - отметили в "Росконгрессе".
В частности, в рамках плана председательства уже прошли встречи министров образования, спорта, здравоохранения, глав прокурорских служб и председателей верховных судов стран БРИКС. Важным событием стало заседание министров иностранных дел, в том числе расширенная сессия с участием государств Глобального Юга и Востока в Нижнем Новгороде.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин рассказал о сопротивлении, с которым сталкиваются усилия стран БРИКС
Вчера, 14:35
Главы космических агентств стран БРИКС обсудили проблему роста количества космического мусора и инициативу разработки международной системы обеспечения безопасности космической деятельности, предложенную российской стороной. Также речь шла о создании Совета БРИКС по космосу. Впервые прошел Международный форум по ядерной медицине БРИКС высокого уровня.
Пост председателя в объединении перешел к России с 1 января, а само председательство проходит под девизом "Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности".
В Санкт-Петербурге 11-12 июля проходит X парламентский форум БРИКС.
Встреча глав космических агентств стран - участниц БРИКС - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Путин назвал принципы взаимодействия стран БРИКС
Вчера, 14:29
 
РоссияКазаньВостокЮрий УшаковБРИКСВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала