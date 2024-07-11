Рейтинг@Mail.ru
Симпозиум "Создавая будущее" станет первым мероприятием наццентра "Россия" - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Выставка Россия - РИА Новости, 1920, 03.11.2023
Выставка-форум "Россия"
 
14:17 11.07.2024 (обновлено: 14:18 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/meropriyatie-1958978108.html
Симпозиум "Создавая будущее" станет первым мероприятием наццентра "Россия"
Симпозиум "Создавая будущее" станет первым мероприятием наццентра "Россия" - РИА Новости, 11.07.2024
Симпозиум "Создавая будущее" станет первым мероприятием наццентра "Россия"
Первым мероприятием национального центра "Россия" станет международный научно-фантастический симпозиум-выставка "Создавая будущее", который пройдет с 4 по 6... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:17
2024-07-11T14:18
выставка-форум "россия"
выставка-форум "россия"
москва
россия
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949861868_0:318:3075:2048_1920x0_80_0_0_f895e9d03fc63cb108132b8bb236d8d0.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первым мероприятием национального центра "Россия" станет международный научно-фантастический симпозиум-выставка "Создавая будущее", который пройдет с 4 по 6 ноября в Москве, сообщили в пресс-службе организации. Выставка "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года и должна была завершиться в апреле, однако в январе президент России предложил продлить ее на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума. "Первым мероприятием, которое пройдет в национальном центре "Россия", который создается по поручению президента Владимира Путина, станет международный научно-фантастический симпозиум-выставка "Создавая будущее". Симпозиум пройдет с 4 по 6 ноября", - говорится в сообщении. Отмечается, что участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти. "Они обсудят к каким последствиям приведет распространение искусственного интеллекта, каким будет цифровое государство будущего, в чем заключается роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса, и когда человечество сможет начать освоение других планет", - добавили организаторы. Ранее на встрече с Путиным сотрудники выставки "Россия" пригласили его на симпозиум. В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/01/1949861868_344:0:3075:2048_1920x0_80_0_0_24e5bc8a6ac534dc8ccb97028963bfe5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
выставка-форум "россия", москва, россия, владимир путин
Выставка-форум "Россия", Выставка-форум "Россия", Москва, Россия, Владимир Путин
Симпозиум "Создавая будущее" станет первым мероприятием наццентра "Россия"

Научная выставка "Создавая будущее" станет первым мероприятием центра "Россия"

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкПавильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве
Павильон выставки Россия ВДНХ в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Павильон выставки "Россия" ВДНХ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Первым мероприятием национального центра "Россия" станет международный научно-фантастический симпозиум-выставка "Создавая будущее", который пройдет с 4 по 6 ноября в Москве, сообщили в пресс-службе организации.
Выставка "Россия" открылась на ВДНХ 4 ноября 2023 года и должна была завершиться в апреле, однако в январе президент России предложил продлить ее на летний период. Первого июля глава государства подписал распоряжение о создании в Москве национального центра "Россия" для сохранения наследия выставки-форума.
В Москве торжественно завершилась выставка-форум "Россия"
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".

До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди (справа) во время посещения павильона Атом на ВДНХ

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".

До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 15
© Фото : Администрация Президента России

В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.

Президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время посещения павильона Атом на ВДНХ

В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.

© Фото : Администрация Президента России
2 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.

На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".

Выставка Россия. Награждение одного из последних посетителей Выставки Россия в рамках закрытия

За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.

На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.

На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.

Выставка Россия. Концертная программа Фестивальная палитра

Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.

На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.

Выставка Россия. Концертная программа Фестивальная палитра

В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.

Выставка Россия. Церемония награждения победителей конкурса в рамках Фестиваля Будущее в цветах - Мастерская Будущее в цветах

В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.

Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.

Выставка Россия. Церемония награждения победителей конкурса в рамках Фестиваля Будущее в цветах - Мастерская Будущее в цветах

Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.

Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.

Выставка Россия. Парад национальных костюмов в рамках проекта Краса России: 30 лет отражения русской души

В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с финалистами конкурса Это у нас семейное на ВДНХ

В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 15
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.

"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.

Президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума Россия на ВДНХ. Слева - генеральный директор выставки достижений Россия Наталья Виртуозова

Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.

"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

Выставка Россия. Гала-концерт Нас миллионы, посвященный Дню семьи, любви и верности

С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".

Выставка Россия. Церемония закрытия павильона №75

Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15

Президент распорядился сохранить наследие стендов выставки-форума, создав национальный центр "Россия".

До официального переезда экспозиции Владимир Путин пригласил на ВДНХ оценить достижения страны своего коллегу: с официальным визитом в Россию прибыл премьер-министр Индии Нарендра Моди.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 15

В павильоне "Атом" в книге почетных гостей премьер-министр Моди написал, что представленная выставка вдохновит молодые умы на погружение в сферы ядерной науки и технологий.

© Фото : Администрация Президента России
2 из 15

За время работы выставки на ВДНХ ее посетило более восемнадцати с половиной миллионов человек. Каждому миллионному посетителю вручали памятный подарок.

На фото: награждение одного из последних гостей выставки "Россия".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 15

Всего с ноября 2023-го по июль 2024 года на выставке "Россия" прошло более двух тысяч культурных событий.

На фото: концертная программа "Фестивальная палитра" на сцене у главной арки ВДНХ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 15

В рамках проведения Фестиваля национального гостеприимства "Дружба народов" на сцене выступили инструментальные, вокальные и хореографические коллективы Беларуси, Узбекистана и России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 15

В мастерской фестиваля "Будущее в цветах" посетителям продемонстрировали лучшие достижения отечественных селекционеров: около 400 сортов пионов, 140 сортов сирени, 120 сортов ирисов, 250 сортов роз, 30 сортов георгинов и другие цветы и растения России.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 15

Клумбы-экспозиции фестиваля показали прошлое, настоящее и будущее российских регионов, министерств и компаний.

Мастерство флористов не осталось без внимания — в результате у конкурса ландшафтных экспозиций оказалось множество победителей.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 15

В рамках торжеств юбилейного фестиваля "Краса России" победительницы конкурсов красоты разных лет, представляющие Россию на мировых подиумах, поучаствовали в параде национальных костюмов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 15

В День семьи, любви и верности Владимир Путин провел встречу с финалистами первого всероссийского конкурса "Это у нас семейное".

Всего в конкурсе участвовали более ста тысяч семейных команд из всех 89 регионов России вместе с родственниками, проживающими в 81 стране.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 15

Перед закрытием выставки президент встретился с организаторами, сотрудниками и представителями экспонентов форума.

"Выставка "Россия" — это событие, которому нет аналогов в мире по продолжительности, по содержанию, по количеству событий", — признала генеральный директор Наталья Виртуозова.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
10 из 15

В завершающий день работы на главной уличной сцене прошел гала-концерт "Нас миллионы". В нем приняли участие лучшие артисты и творческие коллективы, а хедлайнерами стали Татьяна Куртукова, группа The Hatters, рэп-исполнитель ST, певец, композитор и телеведущий Марк Тишман и другие исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 15

Артисты дарили зрителям самые яркие вокальные, инструментальные, танцевальные и даже цирковые номера, а ведущие удивляли цифрами, фактами и рекордами.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 15

За восемь месяцев работы на выставке прошло свыше пяти тысяч образовательных мероприятий и около 65 тысяч экскурсий.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 15

С ноября по июль гостями форума стали сто двадцать иностранных делегаций , в том числе — две тысячи участников Всемирного фестиваля молодежи.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 15

Все наработки и достижения выставки-форума передадут в национальный центр "Россия", который откроется в "Экспоцентре" вблизи "Москвы-Сити".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 15
"Первым мероприятием, которое пройдет в национальном центре "Россия", который создается по поручению президента Владимира Путина, станет международный научно-фантастический симпозиум-выставка "Создавая будущее". Симпозиум пройдет с 4 по 6 ноября", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участниками симпозиума станут ученые и исследователи, футурологи и прогнозисты, писатели-фантасты, представители органов власти.
"Они обсудят к каким последствиям приведет распространение искусственного интеллекта, каким будет цифровое государство будущего, в чем заключается роль традиционных ценностей в условиях технологического прогресса, и когда человечество сможет начать освоение других планет", - добавили организаторы.
Ранее на встрече с Путиным сотрудники выставки "Россия" пригласили его на симпозиум.
В течение всего времени проведения выставки для гостей были организованы культурные мероприятия, насыщенная деловая и образовательная программа. Посетителям были представлены экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.
Грандиозный концерт в честь завершения выставки-фестиваля "Россия"
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном № 1

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном №1

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки, сцена перед павильоном No1

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости

Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
17 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанк

Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

Торжественный концерт Россия нигде не заканчивается, посвящённый завершению выставки

Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20

Грандиозное шоу стало великолепным итогом выставки-фестиваля, длившейся более полугода.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
1 из 20

На торжественном концерте выступили артисты Shaman (Ярослав Дронов), Григорий Лепс и Олег Газманов, а также другие российские исполнители.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 20

Как отметили ведущие церемонии, выставка "Россия" вобрала в себя все самое лучшее.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
3 из 20

Еще за полчаса до начала концерта площадь перед фонтаном "Дружба народов" заполнилась людьми: сотни посетителей ВДНХ в субботу собрались у главной сцены в ожидании церемонии.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 20

Торжественное закрытие проходило сразу на нескольких площадках ВДНХ, и выступления артистов демонстрировались для зрителей на больших экранах.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
5 из 20

Концерт открыл хор в национальных костюмах разных народов России: дети и взрослые исполнили песню "Широка страна моя родная".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
6 из 20

Публика громко приветствовала одного из хедлайнеров закрытия — певца Shaman.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
7 из 20

Затем Татьяна Куртукова выступила с хитом "Матушка", ставшим особо популярным в соцсетях.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
8 из 20

Овациями встретили и народного артиста России Григория Лепса.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
9 из 20

Кроме того, в концерте приняли участие рэпер ST (Александр Степанов), Алексей Воробьев, фолк-поп-группа Otyken и другие.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
10 из 20

Наталья Подольская и Дмитрий Колдун исполнили песню "Аллилуйя любви" из рок-оперы "Юнона и Авось". Под лирическую балладу в воздух взлетели воздушные шары в форме сердец.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
11 из 20

Зрители подпевали артистам, аплодировали и даже пробовали успеть переместиться с одной площадки на другую, где выступил народный артист России Олег Газманов.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
12 из 20

Концерт завершился песней "Желаю тебе, земля моя!".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
13 из 20

В четверг организаторы сообщили, что выставку посетили уже 18 миллионов человек.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
14 из 20

Председатель оргкомитета выставки-форума "Россия" Сергей Кириенко рассказал, что выставка вошла в десятку самых посещаемых мест планеты.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
15 из 20

По словам генерального директора выставки Натальи Виртуозовой, при ее разработке создатели вдохновлялись опытом ПМЭФ.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
16 из 20

Открытие выставки состоялось 4 ноября 2023 года, в День народного единства.

© Фотохост-агентство РИА Новости
17 из 20

Посетители смогли увидеть экспозиции 89 регионов России, ведущих федеральных ведомств, корпораций и общественных организаций.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
18 из 20

По решению президента Владимира Путина будет создан национальный центр для сохранения наследия выставки.

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
19 из 20

Новый формат выставки откроется в "Экспоцентре".

© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
20 из 20
 
Выставка-форум "Россия"Выставка-форум "Россия"МоскваРоссияВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала