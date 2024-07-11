https://ria.ru/20240711/medvedev-1959061463.html

Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов

Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов - РИА Новости, 11.07.2024

Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов

Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:16

2024-07-11T18:16

2024-07-11T18:16

россия

дмитрий медведев

оборонно-промышленный комплекс россии (опк)

правительство рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень. "Планы масштабные. Поговорим о достигнутом. Поговорим и о проблемах, потому что при реализации любых задач проблемы так или иначе возникают. А наша с вами задача заключается в том, чтобы помочь в их разрешении. Помимо контрольной функции помочь просто запустить эти производства и вывести на необходимый проектный уровень", - сказал он. Совещание прошло на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".

https://ria.ru/20240711/voyna-1958999457.html

россия

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2024

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россия, дмитрий медведев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), правительство рф