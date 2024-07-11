Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов
Медведев заявил о масштабных планах в области производства спецхимии и порохов
© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин во время посещения предприятия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин во время посещения предприятия
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень.
"Планы масштабные. Поговорим о достигнутом. Поговорим и о проблемах, потому что при реализации любых задач проблемы так или иначе возникают. А наша с вами задача заключается в том, чтобы помочь в их разрешении. Помимо контрольной функции помочь просто запустить эти производства и вывести на необходимый проектный уровень", - сказал он.
Совещание прошло на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".