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Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов - РИА Новости, 11.07.2024
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18:16 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/medvedev-1959061463.html
Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов
Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов - РИА Новости, 11.07.2024
Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов
Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:16
2024-07-11T18:16
россия
дмитрий медведев
оборонно-промышленный комплекс россии (опк)
правительство рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень. "Планы масштабные. Поговорим о достигнутом. Поговорим и о проблемах, потому что при реализации любых задач проблемы так или иначе возникают. А наша с вами задача заключается в том, чтобы помочь в их разрешении. Помимо контрольной функции помочь просто запустить эти производства и вывести на необходимый проектный уровень", - сказал он. Совещание прошло на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".
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россия, дмитрий медведев, оборонно-промышленный комплекс россии (опк), правительство рф
Россия, Дмитрий Медведев, Оборонно-промышленный комплекс России (ОПК), Правительство РФ
Медведев заявил о масштабных планах по производству порохов

Медведев заявил о масштабных планах в области производства спецхимии и порохов

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкЗаместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин во время посещения предприятия
Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП Федеральный центр двойных технологий Союз Юрий Милехин во время посещения предприятия - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Заместитель председателя Совета безопасности РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев и генеральный директор ФГУП "Федеральный центр двойных технологий "Союз" Юрий Милехин во время посещения предприятия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Замруководителя Совбеза РФ Дмитрий Медведев на совещании о задачах в области производства порохов, твердого ракетного топлива и спецхимии заявил о масштабных планах и задаче запустить производства и вывести их на необходимый проектный уровень.
"Планы масштабные. Поговорим о достигнутом. Поговорим и о проблемах, потому что при реализации любых задач проблемы так или иначе возникают. А наша с вами задача заключается в том, чтобы помочь в их разрешении. Помимо контрольной функции помочь просто запустить эти производства и вывести на необходимый проектный уровень", - сказал он.
Совещание прошло на площадке ФГУП "Федеральный Центр Двойных Технологий "Союз".
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