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В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь
В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь - РИА Новости, 11.07.2024
В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь
Гималайский медведь Алладин из Московского зоопарка в жару принимает водные процедуры, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:18
2024-07-11T13:18
2024-07-11T13:56
хорошие новости
московский зоопарк
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гималайский медведь Алладин из Московского зоопарка в жару принимает водные процедуры, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Освежающий душ для гималайского медведя Алладина", — говорится в посте.Зоопарк опубликовал видео, на котором медведя поливают водой из шланга. Алладин наслаждается возможностью охладиться в такой жаркий день. Как отметили в зоопарке, водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жару с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары и многие другие. По прогнозу синоптиков, жаркая погода с температурой выше 25 градусов днем удержится в Москве и области как минимум до 20 июля.
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Душ для гималайского медведя
Душ для гималайского медведя
2024-07-11T13:18
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московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь
Медведь Алладин из Московского зоопарка спасается от жары освежающим душем