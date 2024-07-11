https://ria.ru/20240711/medved-1958956825.html

В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь

В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь - РИА Новости, 11.07.2024

В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь

Гималайский медведь Алладин из Московского зоопарка в жару принимает водные процедуры, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:18

2024-07-11T13:18

2024-07-11T13:56

хорошие новости

московский зоопарк

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958956383_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_db33c58f8916d227ce15a371b1b8cf77.jpg

МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гималайский медведь Алладин из Московского зоопарка в жару принимает водные процедуры, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. "Освежающий душ для гималайского медведя Алладина", — говорится в посте.Зоопарк опубликовал видео, на котором медведя поливают водой из шланга. Алладин наслаждается возможностью охладиться в такой жаркий день. Как отметили в зоопарке, водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жару с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары и многие другие. По прогнозу синоптиков, жаркая погода с температурой выше 25 градусов днем удержится в Москве и области как минимум до 20 июля.

https://ria.ru/20240710/kapibary-1958739296.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Душ для гималайского медведя Душ для гималайского медведя 2024-07-11T13:18 true PT0M36S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

московский зоопарк