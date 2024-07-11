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В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь - РИА Новости, 11.07.2024
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Хорошие новости
 
13:18 11.07.2024 (обновлено: 13:56 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/medved-1958956825.html
В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь
В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь - РИА Новости, 11.07.2024
В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь
Гималайский медведь Алладин из Московского зоопарка в жару принимает водные процедуры, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:18
2024-07-11T13:56
хорошие новости
московский зоопарк
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гималайский медведь Алладин из Московского зоопарка в жару принимает водные процедуры, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада. &quot;Освежающий душ для гималайского медведя Алладина&quot;, — говорится в посте.Зоопарк опубликовал видео, на котором медведя поливают водой из шланга. Алладин наслаждается возможностью охладиться в такой жаркий день. Как отметили в зоопарке, водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жару с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары и многие другие. По прогнозу синоптиков, жаркая погода с температурой выше 25 градусов днем удержится в Москве и области как минимум до 20 июля.
https://ria.ru/20240710/kapibary-1958739296.html
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РИА Новости
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Душ для гималайского медведя
Душ для гималайского медведя
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московский зоопарк
Хорошие новости, Московский зоопарк
В Московском зоопарке рассказали, как спасается от жары гималайский медведь

Медведь Алладин из Московского зоопарка спасается от жары освежающим душем

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Гималайский медведь Алладин из Московского зоопарка в жару принимает водные процедуры, сообщается в Telegram-канале столичного зоосада.
«

"Освежающий душ для гималайского медведя Алладина", — говорится в посте.

Зоопарк опубликовал видео, на котором медведя поливают водой из шланга. Алладин наслаждается возможностью охладиться в такой жаркий день.
Как отметили в зоопарке, водоемы есть в вольерах у всех животных, которым это необходимо. В жару с большим удовольствием купаются кустарниковые собаки, черепахи, медведи, капибары и многие другие.
По прогнозу синоптиков, жаркая погода с температурой выше 25 градусов днем удержится в Москве и области как минимум до 20 июля.
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