МЧС готово обучить экипажи Китая тушению пожаров с Ил-76
МЧС готово обучить летные экипажи Китая тушению пожаров с самолетов Ил-76
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкМинистр МЧС РФ Александр Куренков и министр по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Ван Сянси во время совещания глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. 11 июля 2024
Министр МЧС РФ Александр Куренков и министр по реагированию на чрезвычайные ситуации КНР Ван Сянси во время совещания глав чрезвычайных ведомств стран БРИКС. 11 июля 2024
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МЧС России готово обучить летные экипажи Китая тушению пожаров с самолетов Ил-76, сообщили журналистам в пресс-службе спасательного ведомства.
Глава МЧС РФ Александр Куренков в Казани провел двусторонние встречи с руководством ЧС Китайской Народной Республики и ОАЭ.
Так, на встрече с министром по реагированию на ЧС Китая Ван Сянси определены векторы партнерства в области регулярного обмена данными космического мониторинга. Китай предоставлял спутниковые снимки во время масштабных наводнений, которые случились весной.
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"МЧС России готово обучить летные экипажи Китая тушению пожаров с самолетов Ил-76", - говорится в сообщении.
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Также отмечается, что специалисты России, Китая и Монголии уже готовятся к совместным учениям в августе 2025 года в Хабаровске. Кроме того, Китай рассмотрит возможность участия в 2025 году в масштабных учениях в российской Арктике.
В беседе с замруководителя Национального управления ОАЭ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС Обейдом Рашидом Аль-Хассаном Аль-Шамси Куренков обсудил совместную работу спасателей России и Эмиратов в "практической плоскости", которая помогла снизить количество жертв и способствовала уменьшению ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций в Сирии, Турции, Ливии.