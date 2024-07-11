https://ria.ru/20240711/mchs-1959045789.html

МЧС готово обучить экипажи Китая тушению пожаров с Ил-76

МЧС готово обучить экипажи Китая тушению пожаров с Ил-76 - РИА Новости, 11.07.2024

МЧС готово обучить экипажи Китая тушению пожаров с Ил-76

МЧС России готово обучить летные экипажи Китая тушению пожаров с самолетов Ил-76, сообщили журналистам в пресс-службе спасательного ведомства. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:25

2024-07-11T17:25

2024-07-11T18:23

китай

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ил-76

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. МЧС России готово обучить летные экипажи Китая тушению пожаров с самолетов Ил-76, сообщили журналистам в пресс-службе спасательного ведомства. Глава МЧС РФ Александр Куренков в Казани провел двусторонние встречи с руководством ЧС Китайской Народной Республики и ОАЭ. Так, на встрече с министром по реагированию на ЧС Китая Ван Сянси определены векторы партнерства в области регулярного обмена данными космического мониторинга. Китай предоставлял спутниковые снимки во время масштабных наводнений, которые случились весной. "МЧС России готово обучить летные экипажи Китая тушению пожаров с самолетов Ил-76", - говорится в сообщении. Также отмечается, что специалисты России, Китая и Монголии уже готовятся к совместным учениям в августе 2025 года в Хабаровске. Кроме того, Китай рассмотрит возможность участия в 2025 году в масштабных учениях в российской Арктике. В беседе с замруководителя Национального управления ОАЭ по предупреждению и ликвидации последствий ЧС Обейдом Рашидом Аль-Хассаном Аль-Шамси Куренков обсудил совместную работу спасателей России и Эмиратов в "практической плоскости", которая помогла снизить количество жертв и способствовала уменьшению ущерба от последствий чрезвычайных ситуаций в Сирии, Турции, Ливии.

https://ria.ru/20240417/briks-1940500153.html

https://ria.ru/20231128/ucheniya-1912358522.html

https://ria.ru/20240531/mchs-1949682006.html

китай

россия

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китай, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ил-76