https://ria.ru/20240711/mchs-1958940662.html

Под Судаком в Крыму горят десять гектаров леса

Под Судаком в Крыму горят десять гектаров леса - РИА Новости, 11.07.2024

Под Судаком в Крыму горят десять гектаров леса

Площадь лесного пожара в районе Судака увеличилась до десяти гектаров, тушение осложняют жара и ветер, сообщила пресс-служба главка МЧС по Крыму. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:29

2024-07-11T12:29

2024-07-11T13:51

происшествия

судак

ми-8 амтш

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе Судака увеличилась до десяти гектаров, тушение осложняют жара и ветер, сообщила пресс-служба главка МЧС по Крыму.По информации ведомства, в труднодоступной горно-лесной местности в окрестностях села Ворон горит лесная подстилка."Для ликвидации возгорания привлечены два вертолета МИ-8 МЧС России. На данный момент уже совершено пять сбросов. Площадь пожара составляет десять гектаров", — говорится в релизе.Пожар тушат 149 человек — лесники, сотрудники МЧС, добровольцы, а также 29 единиц техники. На место направили дополнительные силы и средства.В Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность. Днем в степных и предгорных районах температура воздуха достигает 38-40 градусов.

https://ria.ru/20240710/pozhary-1958780200.html

https://ria.ru/20240711/pozhary-1958889295.html

судак

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Тушение лесного пожара под Судаком в Крыму В Крыму под Судаком горит лес, площадь пожара достигла 10 гектаров, к тушению привлекли вертолеты, сообщили в МЧС 2024-07-11T12:29 true PT0M49S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, судак, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия