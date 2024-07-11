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Под Судаком в Крыму горят десять гектаров леса
Под Судаком в Крыму горят десять гектаров леса - РИА Новости, 11.07.2024
Под Судаком в Крыму горят десять гектаров леса
Площадь лесного пожара в районе Судака увеличилась до десяти гектаров, тушение осложняют жара и ветер, сообщила пресс-служба главка МЧС по Крыму. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:29
2024-07-11T12:29
2024-07-11T13:51
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл — РИА Новости. Площадь лесного пожара в районе Судака увеличилась до десяти гектаров, тушение осложняют жара и ветер, сообщила пресс-служба главка МЧС по Крыму.По информации ведомства, в труднодоступной горно-лесной местности в окрестностях села Ворон горит лесная подстилка."Для ликвидации возгорания привлечены два вертолета МИ-8 МЧС России. На данный момент уже совершено пять сбросов. Площадь пожара составляет десять гектаров", — говорится в релизе.Пожар тушат 149 человек — лесники, сотрудники МЧС, добровольцы, а также 29 единиц техники. На место направили дополнительные силы и средства.В Крыму объявили чрезвычайную пожароопасность. Днем в степных и предгорных районах температура воздуха достигает 38-40 градусов.
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судак
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Тушение лесного пожара под Судаком в Крыму
В Крыму под Судаком горит лес, площадь пожара достигла 10 гектаров, к тушению привлекли вертолеты, сообщили в МЧС
2024-07-11T12:29
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РИА Новости
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происшествия, судак, ми-8 амтш, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Судак, Ми-8 АМТШ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
Под Судаком в Крыму горят десять гектаров леса
МЧС: в труднодоступной местности под Судаком в Крыму горят 10 га леса