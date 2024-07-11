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Маск надеется, что использование дронов в войнах снизит число погибших
Маск надеется, что использование дронов в войнах снизит число погибших - РИА Новости, 11.07.2024
Маск надеется, что использование дронов в войнах снизит число погибших
Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на то, что использование беспилотников в войнах между крупными государствами в будущем снизит число... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:54
2024-07-11T12:54
2024-07-11T13:07
технологии
илон маск
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск выразил надежду на то, что использование беспилотников в войнах между крупными государствами в будущем снизит число погибших, в ответ на пост с видео в соцсети X, в котором он заявлял, что будущие войны станут "войнами дронов"."Будем надеяться, что войны между крупными державами в будущем ограничатся битвами с беспилотниками, так что меньше человеческих жизней уйдет впустую", - написал Маск. В мае Маск выразил мнение, что в будущих войнах должны участвовать лишь беспилотники. Он также прокомментировал в соцсети Х свое более ранее высказывание о том, что победителями в войнах будущего будут становиться страны с наилучшими беспилотниками.
https://ria.ru/20240624/mask-1955024402.html
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технологии, илон маск
Маск надеется, что использование дронов в войнах снизит число погибших
Маск: будущие войны станут "войнами дронов"