https://ria.ru/20240711/mars-1959072515.html

Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе

Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе - РИА Новости, 11.07.2024

Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе

Американский предприниматель Илон Маск опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что он поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план города на Марсе,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T18:49

2024-07-11T18:49

2024-07-11T18:49

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илон маск

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что он поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план города на Марсе, а также что он вызвался предоставить свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии. В четверг издание New York Times со ссылкой на источники, близкие к Маску, внутренние документы и электронные письма сообщило, что он поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план строительства города на Марсе, включая работу над купольными жилищами и скафандрами, а также изучить варианты борьбы с враждебной марсианской средой и дальнейшего заселения планеты людьми. "Я не "вызывался жертвовать свою сперму". Никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом. Когда люди просили об этом, я говорил, что нам нужно в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы добраться до него", - написал Маск в соцсети Х. Ранее Маск заявил, что рассчитывает осуществить беспилотный полет космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. По его словам, он также назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".

https://ria.ru/20240407/mask-1938467062.html

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марс, илон маск, spacex, в мире, космос - риа наука