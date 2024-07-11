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Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе - РИА Новости, 11.07.2024
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18:49 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/mars-1959072515.html
Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе
Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе - РИА Новости, 11.07.2024
Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе
Американский предприниматель Илон Маск опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что он поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план города на Марсе,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:49
2024-07-11T18:49
марс
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что он поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план города на Марсе, а также что он вызвался предоставить свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии. В четверг издание New York Times со ссылкой на источники, близкие к Маску, внутренние документы и электронные письма сообщило, что он поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план строительства города на Марсе, включая работу над купольными жилищами и скафандрами, а также изучить варианты борьбы с враждебной марсианской средой и дальнейшего заселения планеты людьми. "Я не "вызывался жертвовать свою сперму". Никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом. Когда люди просили об этом, я говорил, что нам нужно в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы добраться до него", - написал Маск в соцсети Х. Ранее Маск заявил, что рассчитывает осуществить беспилотный полет космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. По его словам, он также назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".
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марс, илон маск, spacex, в мире, космос - риа наука
Марс, Илон Маск, SpaceX, В мире, Космос - РИА Наука
Маск опроверг сообщения о планах построить город на Марсе

Маск опроверг данные о том, что поручил SpaceX разработать план города на Марсе

© AP Photo / Matt RourkeИлон Маск
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Matt Rourke
Илон Маск. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Американский предприниматель Илон Маск опроверг появившееся в СМИ сообщение о том, что он поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план города на Марсе, а также что он вызвался предоставить свой генетический материал для заселения будущей марсианской колонии.
В четверг издание New York Times со ссылкой на источники, близкие к Маску, внутренние документы и электронные письма сообщило, что он поручил сотрудникам компании SpaceX разработать план строительства города на Марсе, включая работу над купольными жилищами и скафандрами, а также изучить варианты борьбы с враждебной марсианской средой и дальнейшего заселения планеты людьми.
"Я не "вызывался жертвовать свою сперму". Никому в SpaceX не было поручено работать над марсианским городом. Когда люди просили об этом, я говорил, что нам нужно в первую очередь сосредоточиться на том, чтобы добраться до него", - написал Маск в соцсети Х.
Ранее Маск заявил, что рассчитывает осуществить беспилотный полет космического корабля Starship на Марс уже в ближайшие четыре года. По его словам, он также назвал бы первый город на Марсе словом "Бар".
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