https://ria.ru/20240711/latviya-1958876055.html

В Латвии активистку приговорили к трем годам тюрьмы за поддержку России

В Латвии активистку приговорили к трем годам тюрьмы за поддержку России - РИА Новости, 11.07.2024

В Латвии активистку приговорили к трем годам тюрьмы за поддержку России

Рижский городской суд после апелляции стороны обвинения увеличил с года до трех лет срок лишения свободы для активистки Елены Крейле, вывесившей из окна... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:40

2024-07-11T04:40

2024-07-11T04:40

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Рижский городской суд после апелляции стороны обвинения увеличил с года до трех лет срок лишения свободы для активистки Елены Крейле, вывесившей из окна квартиры российский флаг и признанной виновной в поддержке действий РФ, сообщил портал Delfi со ссылкой на решение суда. "Рижский городской суд приговорил к трем годам реального лишения свободы... Елену Крейле", - говорится в сообщении. Дело против Крейле возбудили, потому что она "регулярно появлялась на различных публичных мероприятиях, выражая через одежду поддержку" российской специальной военной операции на Украине, в окнах ее дома "регулярно был виден российский флаг и другие атрибуты, выражающие поддержку России", кроме того, "на ее окнах была надпись "Путин – мой друг". Отмечается, что Крейле была признана виновной по статье 74.1 Уголовного закона Латвии, то есть в оправдании геноцида, преступлений против человечности, преступлений против мира и военных преступлений. Ранее активистку приговорили к одному году лишения свободы за поддержку действий России на Украине, но сторона обвинения обжаловала приговор. Ранее парламент Латвии утвердил поправки, запрещающие демонстрировать в публичном пространстве символы Z и V, а также проводить мероприятия ближе 200 метров к памятникам советским солдатам. За празднование Дня Победы, возложение цветов к демонтированным мемориалам советским воинам и демонстрацию запрещенных в стране символов в Латвии заводили административные и уголовные дела. Сейм Латвии в ноябре 2021 года официально запретил публичное использование на территории страны георгиевских ленточек. Участников Великой Отечественной войны, блокадников и тыловиков в этой прибалтийской республике сейчас более 4000 человек. При этом каждый год 16 марта в Риге проходит шествие легионеров СС и их сторонников. На нем публично демонстрируются награды и символика нацистов. Это мероприятие вызывает осуждение многих стран мира, в том числе и со стороны России.

https://ria.ru/20240620/latviya-1954398259.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, латвия, россия