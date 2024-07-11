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Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими - РИА Новости, 11.07.2024
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09:07 11.07.2024 (обновлено: 09:08 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/kuzbass-1958890242.html
Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими
Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими - РИА Новости, 11.07.2024
Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими
Пропавших в горах Кузбасса год назад трех подростков из детдома признали умершими, воспитательницу будут судить за халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:07
2024-07-11T09:08
происшествия
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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Пропавших в горах Кузбасса год назад трех подростков из детдома признали умершими, воспитательницу будут судить за халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Полиция 29 июня 2023 года сообщала, что при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Были организованы поиски с использованием беспилотников, которые осложнялись гористым характером местности. По факту исчезновения несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Позже глава Междуреченска Сергей Перепилищенко сообщил, что шесть подростков, из них две девочки, готовились к побегу, но трое передумали в последний момент, а три мальчика 13, 14 и 15 лет сбежали. По версии следствия, руководительница туристического похода в районе заповедника Кузнецкий Алатау сопровождала группу из 12 воспитанников детского дома. Женщина, как уточнили в ведомстве, отклонилась от установленного маршрута и не завершила поход, когда начался дождь. "Руководитель группы допустила бесконтрольное движение по маршруту детей, находящихся в летней одежде, в результате чего трое подростков в возрасте 13–15 лет сошли с маршрута и пропали без вести", - говорится в сообщении. Женщина обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). "Решением Междуреченского городского суда пропавшие без вести несовершеннолетние признаны умершими. Уголовное дело будет направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу", – заключили в надзорном ведомстве.
https://ria.ru/20240526/telo-1948467287.html
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происшествия, россия
Происшествия, Россия
Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими

Пропавших в горах в Кузбассе год назад подростков признали умершими

© ГУ МЧС России по Республике КрымСпасатели МЧС в горной местности
Спасатели МЧС в горной местности - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© ГУ МЧС России по Республике Крым
Спасатели МЧС в горной местности. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Пропавших в горах Кузбасса год назад трех подростков из детдома признали умершими, воспитательницу будут судить за халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
Полиция 29 июня 2023 года сообщала, что при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Были организованы поиски с использованием беспилотников, которые осложнялись гористым характером местности. По факту исчезновения несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Позже глава Междуреченска Сергей Перепилищенко сообщил, что шесть подростков, из них две девочки, готовились к побегу, но трое передумали в последний момент, а три мальчика 13, 14 и 15 лет сбежали.
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По версии следствия, руководительница туристического похода в районе заповедника Кузнецкий Алатау сопровождала группу из 12 воспитанников детского дома. Женщина, как уточнили в ведомстве, отклонилась от установленного маршрута и не завершила поход, когда начался дождь.
«
"Руководитель группы допустила бесконтрольное движение по маршруту детей, находящихся в летней одежде, в результате чего трое подростков в возрасте 13–15 лет сошли с маршрута и пропали без вести", - говорится в сообщении.
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Женщина обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность).
«
"Решением Междуреченского городского суда пропавшие без вести несовершеннолетние признаны умершими. Уголовное дело будет направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу", – заключили в надзорном ведомстве.
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