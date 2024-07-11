https://ria.ru/20240711/kuzbass-1958890242.html

Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими

Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими - РИА Новости, 11.07.2024

Пропавших в Кузбассе подростков признали умершими

Пропавших в горах Кузбасса год назад трех подростков из детдома признали умершими, воспитательницу будут судить за халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:07

2024-07-11T09:07

2024-07-11T09:08

происшествия

россия

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КЕМЕРОВО, 11 июл – РИА Новости. Пропавших в горах Кузбасса год назад трех подростков из детдома признали умершими, воспитательницу будут судить за халатность, сообщает пресс-служба прокуратуры региона. Полиция 29 июня 2023 года сообщала, что при спуске туристической группы с пика Поднебесный трое подростков ушли вперед, но к лагерю так и не вышли. Были организованы поиски с использованием беспилотников, которые осложнялись гористым характером местности. По факту исчезновения несовершеннолетних возбудили уголовное дело. Позже глава Междуреченска Сергей Перепилищенко сообщил, что шесть подростков, из них две девочки, готовились к побегу, но трое передумали в последний момент, а три мальчика 13, 14 и 15 лет сбежали. По версии следствия, руководительница туристического похода в районе заповедника Кузнецкий Алатау сопровождала группу из 12 воспитанников детского дома. Женщина, как уточнили в ведомстве, отклонилась от установленного маршрута и не завершила поход, когда начался дождь. "Руководитель группы допустила бесконтрольное движение по маршруту детей, находящихся в летней одежде, в результате чего трое подростков в возрасте 13–15 лет сошли с маршрута и пропали без вести", - говорится в сообщении. Женщина обвиняется по части 1 статьи 293 УК РФ (халатность). "Решением Междуреченского городского суда пропавшие без вести несовершеннолетние признаны умершими. Уголовное дело будет направлено в Междуреченский городской суд для рассмотрения по существу", – заключили в надзорном ведомстве.

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происшествия, россия