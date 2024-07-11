https://ria.ru/20240711/kurs-1959044776.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 11.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 3,91 копейки, до 11,9987 рубля, курс доллара вырос на 13,29 копейки, до 87,9880... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:21

2024-07-11T17:21

2024-07-11T17:32

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

центральный банк рф (цб рф)

россия

экономика

сша

московская биржа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784072292_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_6a9c0541af99dc8dcd975f838532291c.jpg

МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 3,91 копейки, до 11,9987 рубля, курс доллара вырос на 13,29 копейки, до 87,9880 рубля, евро - на 36,11 копейки, до 95,6817 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

россия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, сша, московская биржа