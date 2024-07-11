https://ria.ru/20240711/kurs-1959044776.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 11.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 3,91 копейки, до 11,9987 рубля, курс доллара вырос на 13,29 копейки, до 87,9880... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:21
2024-07-11T17:21
2024-07-11T17:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
центральный банк рф (цб рф)
россия
экономика
сша
московская биржа
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784072292_0:0:3160:1778_1920x0_80_0_0_6a9c0541af99dc8dcd975f838532291c.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 3,91 копейки, до 11,9987 рубля, курс доллара вырос на 13,29 копейки, до 87,9880 рубля, евро - на 36,11 копейки, до 95,6817 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html
россия
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/12/1784072292_382:0:3113:2048_1920x0_80_0_0_2a6470fd117d6f8451c7e6b04edf08d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, сша, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня на пятницу — 12 рублей, доллара — 87,99, евро — 95,68