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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 11.07.2024
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
17:21 11.07.2024 (обновлено: 17:32 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/kurs-1959044776.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу - РИА Новости, 11.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 3,91 копейки, до 11,9987 рубля, курс доллара вырос на 13,29 копейки, до 87,9880... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:21
2024-07-11T17:32
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 3,91 копейки, до 11,9987 рубля, курс доллара вырос на 13,29 копейки, до 87,9880 рубля, евро - на 36,11 копейки, до 95,6817 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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центральный банк рф (цб рф), россия, экономика, сша, московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Экономика, США, Московская биржа
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на пятницу

Официальный курс юаня на пятницу — 12 рублей, доллара — 87,99, евро — 95,68

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкЭлектронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве
Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
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Электронное табло с курсами валют на одной из улиц в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на пятницу, увеличился на 3,91 копейки, до 11,9987 рубля, курс доллара вырос на 13,29 копейки, до 87,9880 рубля, евро - на 36,11 копейки, до 95,6817 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияЭкономикаСШАМосковская биржа
 
 
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