https://ria.ru/20240711/krym-1959051631.html
Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров
Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров - РИА Новости, 11.07.2024
Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров
Пожар в Крыму под Судаком локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:42
2024-07-11T17:42
2024-07-11T17:42
происшествия
судак
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар в Крыму под Судаком локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что площадь пожара в труднодоступной лесной местности вблизи Судака увеличилась до 15 гектар. К тушению привлечено два вертолета. Работы осложняет ветер и жаркая погода. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 15 гектарах", - говорится в сообщении.
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Тушение лесного пожара под Судаком в Крыму
В Крыму под Судаком горит лес, площадь пожара достигла 10 гектаров, к тушению привлекли вертолеты, сообщили в МЧС
2024-07-11T17:42
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происшествия, судак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Судак, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров
МЧС: пожар в Крыму под Судаком локализовали на площади 15 гектаров