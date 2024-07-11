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Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров - РИА Новости, 11.07.2024
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17:42 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/krym-1959051631.html
Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров
Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров - РИА Новости, 11.07.2024
Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров
Пожар в Крыму под Судаком локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:42
2024-07-11T17:42
происшествия
судак
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар в Крыму под Судаком локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что площадь пожара в труднодоступной лесной местности вблизи Судака увеличилась до 15 гектар. К тушению привлечено два вертолета. Работы осложняет ветер и жаркая погода. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 15 гектарах", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html
судак
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Тушение лесного пожара под Судаком в Крыму
В Крыму под Судаком горит лес, площадь пожара достигла 10 гектаров, к тушению привлекли вертолеты, сообщили в МЧС
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происшествия, судак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Судак, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров

МЧС: пожар в Крыму под Судаком локализовали на площади 15 гектаров

Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар в Крыму под Судаком локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России.
Ранее сообщалось, что площадь пожара в труднодоступной лесной местности вблизи Судака увеличилась до 15 гектар. К тушению привлечено два вертолета. Работы осложняет ветер и жаркая погода.
"В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 15 гектарах", - говорится в сообщении.
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит
Вчера, 11:24
 
ПроисшествияСудакРоссияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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