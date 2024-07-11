https://ria.ru/20240711/krym-1959051631.html

Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров

Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров - РИА Новости, 11.07.2024

Пожар под Судаком локализовали на площади 15 гектаров

Пожар в Крыму под Судаком локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:42

2024-07-11T17:42

2024-07-11T17:42

происшествия

судак

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар в Крыму под Судаком локализован на площади 15 гектаров, сообщается в Telegram-канале МЧС России. Ранее сообщалось, что площадь пожара в труднодоступной лесной местности вблизи Судака увеличилась до 15 гектар. К тушению привлечено два вертолета. Работы осложняет ветер и жаркая погода. "В Крыму огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 15 гектарах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html

судак

россия

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2024

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Тушение лесного пожара под Судаком в Крыму В Крыму под Судаком горит лес, площадь пожара достигла 10 гектаров, к тушению привлекли вертолеты, сообщили в МЧС 2024-07-11T17:42 true PT0M49S

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происшествия, судак, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)