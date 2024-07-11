https://ria.ru/20240711/korabli-1958994279.html

Китайские корабли зашли в воды Тайваня

Китайские корабли зашли в воды Тайваня - РИА Новости, 11.07.2024

Китайские корабли зашли в воды Тайваня

Четыре судна береговой охраны КНР зашли в воды в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь, что не идет на пользу обменам по две стороны Тайваньского... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:59

2024-07-11T14:59

2024-07-11T15:12

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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Четыре судна береговой охраны КНР зашли в воды в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь, что не идет на пользу обменам по две стороны Тайваньского пролива, заявило Управление береговой охраны острова. Сообщается, что корабли приблизились к архипелагу примерно в 6 утра (1.00 мск) четверга, после чего Тайвань направил четыре патрульных катера следить за ситуацией. В Управлении уточнили, что корабли китайской береговой охраны покинули воды рядом с островами примерно в 12 часов дня. "Это первый случай, когда корабли береговой охраны КНР зашли в воды в районе архипелага Цзиньмэнь в июле этого года и 31-й случай захода в подконтрольные нам воды в этом году", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В Управлении также указали на то, что "такие действия сказываются на безопасности морской навигации и не идут на пользу обменам между двумя берегами Тайваньского пролива". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240627/tayvan-1955866651.html

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в мире, китай, тайвань