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Китайские корабли зашли в воды Тайваня - РИА Новости, 11.07.2024
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14:59 11.07.2024 (обновлено: 15:12 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/korabli-1958994279.html
Китайские корабли зашли в воды Тайваня
Китайские корабли зашли в воды Тайваня - РИА Новости, 11.07.2024
Китайские корабли зашли в воды Тайваня
Четыре судна береговой охраны КНР зашли в воды в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь, что не идет на пользу обменам по две стороны Тайваньского... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:59
2024-07-11T15:12
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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Четыре судна береговой охраны КНР зашли в воды в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь, что не идет на пользу обменам по две стороны Тайваньского пролива, заявило Управление береговой охраны острова. Сообщается, что корабли приблизились к архипелагу примерно в 6 утра (1.00 мск) четверга, после чего Тайвань направил четыре патрульных катера следить за ситуацией. В Управлении уточнили, что корабли китайской береговой охраны покинули воды рядом с островами примерно в 12 часов дня. "Это первый случай, когда корабли береговой охраны КНР зашли в воды в районе архипелага Цзиньмэнь в июле этого года и 31-й случай захода в подконтрольные нам воды в этом году", - говорится в сообщении на сайте ведомства. В Управлении также указали на то, что "такие действия сказываются на безопасности морской навигации и не идут на пользу обменам между двумя берегами Тайваньского пролива". Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240627/tayvan-1955866651.html
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в мире, китай, тайвань
В мире, Китай, Тайвань
Китайские корабли зашли в воды Тайваня

Четыре корабля береговой охраны КНР зашли в подконтрольные Тайваню воды

© РИА Новости / Анна РаткоглоКитайский корабль на военом параде в Циндао. 23 апреля 2019
Китайский корабль на военом параде в Циндао. 23 апреля 2019 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Анна Раткогло
Китайский корабль на военом параде в Циндао. 23 апреля 2019. Архивное фото
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ПЕКИН, 11 июл - РИА Новости. Четыре судна береговой охраны КНР зашли в воды в районе подконтрольного Тайваню архипелага Цзиньмэнь, что не идет на пользу обменам по две стороны Тайваньского пролива, заявило Управление береговой охраны острова.
Сообщается, что корабли приблизились к архипелагу примерно в 6 утра (1.00 мск) четверга, после чего Тайвань направил четыре патрульных катера следить за ситуацией. В Управлении уточнили, что корабли китайской береговой охраны покинули воды рядом с островами примерно в 12 часов дня.
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"Это первый случай, когда корабли береговой охраны КНР зашли в воды в районе архипелага Цзиньмэнь в июле этого года и 31-й случай захода в подконтрольные нам воды в этом году", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
В Управлении также указали на то, что "такие действия сказываются на безопасности морской навигации и не идут на пользу обменам между двумя берегами Тайваньского пролива".
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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