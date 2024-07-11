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Корреспондент РИА Новости победила в конкурсе экожурналистики "Живая тайга"

Корреспондент РИА Новости победила в конкурсе экожурналистики "Живая тайга" - РИА Новости, 11.07.2024

Корреспондент РИА Новости победила в конкурсе экожурналистики "Живая тайга"

Собственный корреспондент РИА Новости во Владивостоке Надежда Егорова победила в дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики "Живая тайга" в номинации РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:15

2024-07-11T13:15

2024-07-11T13:15

владивосток

приморский край

дальний восток

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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости во Владивостоке Надежда Егорова победила в дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики "Живая тайга" в номинации "Наука — природе", в четверг состоялась церемония награждения. Дальневосточный конкурс "Живая тайга" с 2007 года организует межрегиональный экологический пресс-клуб "Последняя среда" при поддержке общественных, государственных природоохранных организаций и бизнеса. Целью конкурса является привлечение через СМИ внимания к сохранению уникальной природы Дальнего Востока России. В 2024 году конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов. "В номинации "Наука — природе" победила Надежда Егорова, собственный корреспондент МИА "Россия сегодня" (РИА Новости входит в медиагруппу "Россия сегодня") в Приморском крае, за цикл информационных сообщений о научных открытиях и редких видах, обитающих в Приморском крае: совместных исследованиях ученых Приморья и КНР в области морской биологии; методе обнаружения скоплений рыбы и кальмаров в море, разработанном учеными ТОИ ДВО РАН; открытии газового факела во время экспедиции в Чукотском море; комментарии эксперта о спасении косаток, застрявших во льдах у берега Японии; о потоке туристов в места обитания леопардов в Приморье и первом зимнем туристическом маршруте в Сихотэ-Алинском заповеднике; соглашении РФ и КНР о создании международного резервата для сохранения тигров и леопардов; обращении местных жителей к губернатору Приморского края с просьбой возобновить работы по созданию природного парка "Южно-Приморский" на Ливадийском хребте", - сообщает пресс-клуб. Также среди победителей - журналисты и журналистские коллективы из Магаданской и Сахалинской областей, с Камчатки, из ЕАО и других регионов Дальнего Востока. Гран-при конкурса получил выпускающий редактор, корреспондент издания Vl.ru Сергей Ланин за журналистское расследование ситуации вокруг экопарка "Академический" во Владивостоке. В четверг во Владивостоке состоялась церемония награждения. Далее победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса поехали в Школу экологической журналистики "Живая тайга" в Центре экологического просвещения Дальневосточного морского заповедника на острове Попова во Владивостоке. На острове также пройдёт молодежный эколого-просветительский морской фестиваль. Всего жюри рассмотрело 197 материалов от 89 журналистов и авторских коллективов 33 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, ЕАО, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, филиалов и корпунктов федеральных СМИ и пяти блогов.

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