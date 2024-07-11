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Корреспондент РИА Новости победила в конкурсе экожурналистики "Живая тайга" - РИА Новости, 11.07.2024
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13:15 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/konkurs-1958956082.html
Корреспондент РИА Новости победила в конкурсе экожурналистики "Живая тайга"
Корреспондент РИА Новости победила в конкурсе экожурналистики "Живая тайга" - РИА Новости, 11.07.2024
Корреспондент РИА Новости победила в конкурсе экожурналистики "Живая тайга"
Собственный корреспондент РИА Новости во Владивостоке Надежда Егорова победила в дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики "Живая тайга" в номинации РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:15
2024-07-11T13:15
владивосток
приморский край
дальний восток
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миа "россия сегодня"
россия
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости во Владивостоке Надежда Егорова победила в дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики "Живая тайга" в номинации "Наука — природе", в четверг состоялась церемония награждения. Дальневосточный конкурс "Живая тайга" с 2007 года организует межрегиональный экологический пресс-клуб "Последняя среда" при поддержке общественных, государственных природоохранных организаций и бизнеса. Целью конкурса является привлечение через СМИ внимания к сохранению уникальной природы Дальнего Востока России. В 2024 году конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов. "В номинации "Наука — природе" победила Надежда Егорова, собственный корреспондент МИА "Россия сегодня" (РИА Новости входит в медиагруппу "Россия сегодня") в Приморском крае, за цикл информационных сообщений о научных открытиях и редких видах, обитающих в Приморском крае: совместных исследованиях ученых Приморья и КНР в области морской биологии; методе обнаружения скоплений рыбы и кальмаров в море, разработанном учеными ТОИ ДВО РАН; открытии газового факела во время экспедиции в Чукотском море; комментарии эксперта о спасении косаток, застрявших во льдах у берега Японии; о потоке туристов в места обитания леопардов в Приморье и первом зимнем туристическом маршруте в Сихотэ-Алинском заповеднике; соглашении РФ и КНР о создании международного резервата для сохранения тигров и леопардов; обращении местных жителей к губернатору Приморского края с просьбой возобновить работы по созданию природного парка "Южно-Приморский" на Ливадийском хребте", - сообщает пресс-клуб. Также среди победителей - журналисты и журналистские коллективы из Магаданской и Сахалинской областей, с Камчатки, из ЕАО и других регионов Дальнего Востока. Гран-при конкурса получил выпускающий редактор, корреспондент издания Vl.ru Сергей Ланин за журналистское расследование ситуации вокруг экопарка "Академический" во Владивостоке. В четверг во Владивостоке состоялась церемония награждения. Далее победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса поехали в Школу экологической журналистики "Живая тайга" в Центре экологического просвещения Дальневосточного морского заповедника на острове Попова во Владивостоке. На острове также пройдёт молодежный эколого-просветительский морской фестиваль. Всего жюри рассмотрело 197 материалов от 89 журналистов и авторских коллективов 33 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, ЕАО, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, филиалов и корпунктов федеральных СМИ и пяти блогов.
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владивосток, приморский край, дальний восток, фонд президентских грантов, риа новости, миа "россия сегодня", россия
Владивосток, Приморский край, Дальний Восток, Фонд президентских грантов, РИА Новости, МИА "Россия сегодня", Россия
Корреспондент РИА Новости победила в конкурсе экожурналистики "Живая тайга"

Собственный корреспондент РИА Новости Егорова победила в конкурсе "Живая тайга"

© РИА Новости / Надежда ЕгороваТропа "Бухта Голубичная"
Тропа Бухта Голубичная - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Надежда Егорова
Тропа "Бухта Голубичная". Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 11 июл - РИА Новости. Собственный корреспондент РИА Новости во Владивостоке Надежда Егорова победила в дальневосточном конкурсе природоохранной журналистики "Живая тайга" в номинации "Наука — природе", в четверг состоялась церемония награждения.
Дальневосточный конкурс "Живая тайга" с 2007 года организует межрегиональный экологический пресс-клуб "Последняя среда" при поддержке общественных, государственных природоохранных организаций и бизнеса. Целью конкурса является привлечение через СМИ внимания к сохранению уникальной природы Дальнего Востока России. В 2024 году конкурс проводится при поддержке Фонда президентских грантов.
© РИА Новости / Надежда Егорова"Телевизор" на реке Ясная на будущем маршруте Тропа тигров
Телевизор на реке Ясная на будущем маршруте Тропа тигров - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Надежда Егорова
"Телевизор" на реке Ясная на будущем маршруте Тропа тигров
"В номинации "Наука — природе" победила Надежда Егорова, собственный корреспондент МИА "Россия сегодня" (РИА Новости входит в медиагруппу "Россия сегодня") в Приморском крае, за цикл информационных сообщений о научных открытиях и редких видах, обитающих в Приморском крае: совместных исследованиях ученых Приморья и КНР в области морской биологии; методе обнаружения скоплений рыбы и кальмаров в море, разработанном учеными ТОИ ДВО РАН; открытии газового факела во время экспедиции в Чукотском море; комментарии эксперта о спасении косаток, застрявших во льдах у берега Японии; о потоке туристов в места обитания леопардов в Приморье и первом зимнем туристическом маршруте в Сихотэ-Алинском заповеднике; соглашении РФ и КНР о создании международного резервата для сохранения тигров и леопардов; обращении местных жителей к губернатору Приморского края с просьбой возобновить работы по созданию природного парка "Южно-Приморский" на Ливадийском хребте", - сообщает пресс-клуб.
© РИА Новости / Надежда ЕгороваНа скале Каланча , где живут редкие амурские горалы
На скале Каланча , где живут редкие амурские горалы - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Надежда Егорова
На скале Каланча , где живут редкие амурские горалы
Также среди победителей - журналисты и журналистские коллективы из Магаданской и Сахалинской областей, с Камчатки, из ЕАО и других регионов Дальнего Востока. Гран-при конкурса получил выпускающий редактор, корреспондент издания Vl.ru Сергей Ланин за журналистское расследование ситуации вокруг экопарка "Академический" во Владивостоке.
В четверг во Владивостоке состоялась церемония награждения. Далее победители, лауреаты, обладатели специальных призов и дипломов конкурса поехали в Школу экологической журналистики "Живая тайга" в Центре экологического просвещения Дальневосточного морского заповедника на острове Попова во Владивостоке. На острове также пройдёт молодежный эколого-просветительский морской фестиваль.
Всего жюри рассмотрело 197 материалов от 89 журналистов и авторских коллективов 33 СМИ Приморского, Хабаровского, Забайкальского, Камчатского краев, ЕАО, Амурской, Магаданской, Сахалинской областей, филиалов и корпунктов федеральных СМИ и пяти блогов.
© РИА Новости / Надежда ЕгороваВъезд на будущий маршрут "Тропа тигров"
Въезд на будущий маршрут Тропа тигров - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Надежда Егорова
Въезд на будущий маршрут "Тропа тигров"
 
ВладивостокПриморский крайДальний ВостокФонд президентских грантовРИА НовостиМИА "Россия сегодня"Россия
 
 
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