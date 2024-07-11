Израиль и ХАМАС согласовали принципы плана прекращения огня, пишут СМИ
WP: Израиль и ХАМАС согласовали общие пункты плана по прекращению огня в Газе
© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Израиль и палестинское движение "ХАМАС" согласовали общие пункты плана по прекращению огня в секторе Газа, сейчас на переговорах обсуждаются его детали, сообщил колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус в авторской колонке со ссылкой на источник.
"Общие принципы согласованы... переговоры ведутся в отношении деталей и того, как они будут реализованы", - цитирует колумнист высокопоставленного американского чиновника.
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Он пишет со ссылкой на американского чиновника, что соглашение, как сообщается, предусматривает трехэтапное разрешение конфликта. Первым шагом станет шестинедельное прекращение огня, в течение которого ХАМАС освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, всех мужчин старше 50 лет и всех раненых. Израиль освободит сотни палестинцев из своих тюрем и выведет войска из густонаселенных районов к восточной границе Газы.
Подчеркивается, что, несмотря на согласование общих пунктов, обсуждение деталей может потребовать времени.
Колумнист отмечает, что успех в заключении подобной сделки предоставил бы шанс президенту США Джо Байдену с честью отказаться от стремления к переизбранию на второй срок или же удвоить ставки.
Источник также заявил Washington Post, что в случае разрешения конфликта Саудовская Аравия будет готова к "нормализации отношений с Израилем", что соответствует его интересам.
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Ранее в июле канцелярия Нетаньяху опубликовала заявление, в котором конкретизировалась израильская позиция по возобновившимся переговорам с посредниками о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, которые уже более девяти месяцев удерживаются палестинским движением ХАМАС. В заявлении сказано, что Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам. Среди других принципов израильской позиции по переговорам с ХАМАС через посредников канцелярия премьера отметила невозможность использовать границу сектора Газа и Египта для контрабанды вооружений радикалам и невозможность возвращения "тысяч вооруженных террористов на север сектора Газа".
Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.