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Израиль и ХАМАС согласовали принципы плана прекращения огня, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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18:29 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/konflikt-1959064783.html
Израиль и ХАМАС согласовали принципы плана прекращения огня, пишут СМИ
Израиль и ХАМАС согласовали принципы плана прекращения огня, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Израиль и ХАМАС согласовали принципы плана прекращения огня, пишут СМИ
Израиль и палестинское движение "ХАМАС" согласовали общие пункты плана по прекращению огня в секторе Газа, сейчас на переговорах обсуждаются его детали, сообщил РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T18:29
2024-07-11T18:29
в мире
израиль
сша
саудовская аравия
джо байден
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Израиль и палестинское движение "ХАМАС" согласовали общие пункты плана по прекращению огня в секторе Газа, сейчас на переговорах обсуждаются его детали, сообщил колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус в авторской колонке со ссылкой на источник. "Общие принципы согласованы... переговоры ведутся в отношении деталей и того, как они будут реализованы", - цитирует колумнист высокопоставленного американского чиновника. Он пишет со ссылкой на американского чиновника, что соглашение, как сообщается, предусматривает трехэтапное разрешение конфликта. Первым шагом станет шестинедельное прекращение огня, в течение которого ХАМАС освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, всех мужчин старше 50 лет и всех раненых. Израиль освободит сотни палестинцев из своих тюрем и выведет войска из густонаселенных районов к восточной границе Газы. Подчеркивается, что, несмотря на согласование общих пунктов, обсуждение деталей может потребовать времени. Колумнист отмечает, что успех в заключении подобной сделки предоставил бы шанс президенту США Джо Байдену с честью отказаться от стремления к переизбранию на второй срок или же удвоить ставки. Источник также заявил Washington Post, что в случае разрешения конфликта Саудовская Аравия будет готова к "нормализации отношений с Израилем", что соответствует его интересам. Ранее в июле канцелярия Нетаньяху опубликовала заявление, в котором конкретизировалась израильская позиция по возобновившимся переговорам с посредниками о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, которые уже более девяти месяцев удерживаются палестинским движением ХАМАС. В заявлении сказано, что Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам. Среди других принципов израильской позиции по переговорам с ХАМАС через посредников канцелярия премьера отметила невозможность использовать границу сектора Газа и Египта для контрабанды вооружений радикалам и невозможность возвращения "тысяч вооруженных террористов на север сектора Газа". Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
https://ria.ru/20240620/izrail-1954091710.html
https://ria.ru/20240711/neft-1958843486.html
https://ria.ru/20240711/konflikt-1915630213.html
израиль
сша
саудовская аравия
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в мире, израиль, сша, саудовская аравия, джо байден, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, США, Саудовская Аравия, Джо Байден, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Израиль и ХАМАС согласовали принципы плана прекращения огня, пишут СМИ

WP: Израиль и ХАМАС согласовали общие пункты плана по прекращению огня в Газе

© AP Photo / Ismael Abu DayyahДым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Ismael Abu Dayyah
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Израиль и палестинское движение "ХАМАС" согласовали общие пункты плана по прекращению огня в секторе Газа, сейчас на переговорах обсуждаются его детали, сообщил колумнист Washington Post Дэвид Игнатиус в авторской колонке со ссылкой на источник.
"Общие принципы согласованы... переговоры ведутся в отношении деталей и того, как они будут реализованы", - цитирует колумнист высокопоставленного американского чиновника.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 20.06.2024
Израиль толкают к катастрофе
20 июня, 08:00
Он пишет со ссылкой на американского чиновника, что соглашение, как сообщается, предусматривает трехэтапное разрешение конфликта. Первым шагом станет шестинедельное прекращение огня, в течение которого ХАМАС освободит 33 израильских заложника, включая всех женщин, всех мужчин старше 50 лет и всех раненых. Израиль освободит сотни палестинцев из своих тюрем и выведет войска из густонаселенных районов к восточной границе Газы.
Подчеркивается, что, несмотря на согласование общих пунктов, обсуждение деталей может потребовать времени.
Колумнист отмечает, что успех в заключении подобной сделки предоставил бы шанс президенту США Джо Байдену с честью отказаться от стремления к переизбранию на второй срок или же удвоить ставки.
Источник также заявил Washington Post, что в случае разрешения конфликта Саудовская Аравия будет готова к "нормализации отношений с Израилем", что соответствует его интересам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Новая "арабская весна" будет против США
Вчера, 08:00
Ранее в июле канцелярия Нетаньяху опубликовала заявление, в котором конкретизировалась израильская позиция по возобновившимся переговорам с посредниками о прекращении огня в секторе Газа в обмен на освобождение израильских заложников, которые уже более девяти месяцев удерживаются палестинским движением ХАМАС. В заявлении сказано, что Израиль сохраняет опцию возобновления войны в секторе Газа до достижения всех заявленных целей вне зависимости от условий сделки по заложникам. Среди других принципов израильской позиции по переговорам с ХАМАС через посредников канцелярия премьера отметила невозможность использовать границу сектора Газа и Египта для контрабанды вооружений радикалам и невозможность возвращения "тысяч вооруженных террористов на север сектора Газа".
Переговорный процесс находился в тупике более месяца с момента, когда президент США Джо Байден от имени Израиля озвучил новый план по урегулированию конфликта в палестинском анклаве.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильСШАСаудовская АравияДжо БайденХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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