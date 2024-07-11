https://ria.ru/20240711/konflikt-1958886249.html

Эксперт призвал не затягивать конфликт с Западом на Украине

Эксперт призвал не затягивать конфликт с Западом на Украине - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперт призвал не затягивать конфликт с Западом на Украине

Россия не должна слишком долго затягивать конфликт с Западом на Украине, его надо завершить в ближайшие два года, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T08:23

2024-07-11T08:23

2024-07-11T08:28

специальная военная операция на украине

россия

украина

владимир путин

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Россия не должна слишком долго затягивать конфликт с Западом на Украине, его надо завершить в ближайшие два года, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Главное, мы не должны слишком долго затягивать конфликт с Западом на Украине. Его нужно решать в течение ближайших двух лет", - сказал он. При этом Караганов добавил, что "лучше всего, разумеется, его закончить прямо завтра". "Потому что гибнут люди. Наши в первую очередь. Но, в конце концов, и обманутые, несчастные украинцы. Их гибнет во много раз больше, чем наших", - подчеркнул собеседник агентства. "Там же еще огромные потери и среди мирного населения, но не от наших бомбардировок, а от той разрушительной системы, что создал в стране киевский режим, который привел к нищете и разрухе украинский народ. Война поистине смертельна для него",- заключил Караганов. Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. На Западе игнорируют постоянные отказы Киева от диалога. Ранее в Кремле заявляли, что предпосылок для перехода ситуации на Украине в мирное русло сейчас нет, абсолютным приоритетом для России является достижение целей спецоперации, на данный момент это возможно только военным путем. Президент РФ Владимир Путин отметил позже, что если на Украине хотят переговорного процесса, то театральные жесты не нужны, надо отменить декрет, запрещающий вести переговоры с Россией. По его словам, Россия никогда не была против урегулирования конфликта на Украине мирными средствами, но при соблюдении гарантий безопасности РФ. Президент РФ Владимир Путин ранее выступил с новыми мирными предложениями по урегулированию конфликта на Украине, предусматривающими признание статуса Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей как регионов России, закрепление внеблокового и безъядерного статуса Украины, ее демилитаризацию и денацификацию, отмену антироссийских санкций. Украинская сторона инициативу отвергла. Путин также отметил, что срок полномочий Зеленского истек, его легитимность не восстановить никакими средствами. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru 11 июля в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240705/ukraina-1957494586.html

https://ria.ru/20240709/svo-1958530274.html

https://ria.ru/20240118/zapad-1922069276.html

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украина

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россия, украина, владимир путин, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), вооруженные силы украины