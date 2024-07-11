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Порядка 100 компаний участвуют в конференции для МСП в Красноярске - РИА Новости, 11.07.2024
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Твой бизнес
 
16:56 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/konferentsiya-1959031693.html
Порядка 100 компаний участвуют в конференции для МСП в Красноярске
Порядка 100 компаний участвуют в конференции для МСП в Красноярске - РИА Новости, 11.07.2024
Порядка 100 компаний участвуют в конференции для МСП в Красноярске
Представители порядка 100 компаний из России и Киргизии встретились на бизнес-сессии "Кооперационные возможности для субъектов МСП РФ и Киргизской Республики"... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:56
2024-07-11T16:56
твой бизнес
россия
красноярск
киргизия
темир сариев
твой бизнес – новости
поддержка бизнеса
малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представители порядка 100 компаний из России и Киргизии встретились на бизнес-сессии "Кооперационные возможности для субъектов МСП РФ и Киргизской Республики" XI Российско-Киргизской межрегиональной конференции в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. "В Красноярск приехала большая делегация из Киргизской Республики для того, чтобы укрепить взаимодействие наших регионов. Нам нужно находить общие интересы, и у нас есть огромный потенциал для кооперации. Перед Россией и Кыргызстаном открываются широкие перспективы для создания совместных предприятий, развития инвестиционного сотрудничества", - сказал президент торгово-промышленной палаты Киргизской Республики Темир Сариев, его слова приводит пресс-служба. В ходе B2B-сессии российские предприниматели обсудили сотрудничество с представителями бизнеса Киргизской Республики. В переговорах участвовали компании, работающие в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство строительных материалов, текстильная промышленность. В результате бизнес-сессии подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
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россия, красноярск, киргизия, темир сариев, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)
Твой бизнес, Россия, Красноярск, Киргизия, Темир Сариев, Твой бизнес – новости, Поддержка бизнеса , Малое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)

Порядка 100 компаний участвуют в конференции для МСП в Красноярске

© Фото : Корпорация развития/TelegramXI Российско-Киргизская межрегиональная конференция в Красноярске
XI Российско-Киргизская межрегиональная конференция в Красноярске - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Корпорация развития/Telegram
XI Российско-Киргизская межрегиональная конференция в Красноярске
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представители порядка 100 компаний из России и Киргизии встретились на бизнес-сессии "Кооперационные возможности для субъектов МСП РФ и Киргизской Республики" XI Российско-Киргизской межрегиональной конференции в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края.
"В Красноярск приехала большая делегация из Киргизской Республики для того, чтобы укрепить взаимодействие наших регионов. Нам нужно находить общие интересы, и у нас есть огромный потенциал для кооперации. Перед Россией и Кыргызстаном открываются широкие перспективы для создания совместных предприятий, развития инвестиционного сотрудничества", - сказал президент торгово-промышленной палаты Киргизской Республики Темир Сариев, его слова приводит пресс-служба.
В ходе B2B-сессии российские предприниматели обсудили сотрудничество с представителями бизнеса Киргизской Республики. В переговорах участвовали компании, работающие в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство строительных материалов, текстильная промышленность.
В результате бизнес-сессии подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.
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Твой бизнесРоссияКрасноярскКиргизияТемир СариевТвой бизнес – новостиПоддержка бизнесаМалое и среднее предпринимательство — МСП (Малый и средний бизнес — МСБ)
 
 
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