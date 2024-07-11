https://ria.ru/20240711/konferentsiya-1959031693.html

Порядка 100 компаний участвуют в конференции для МСП в Красноярске

Порядка 100 компаний участвуют в конференции для МСП в Красноярске - РИА Новости, 11.07.2024

Порядка 100 компаний участвуют в конференции для МСП в Красноярске

Представители порядка 100 компаний из России и Киргизии встретились на бизнес-сессии "Кооперационные возможности для субъектов МСП РФ и Киргизской Республики"... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:56

2024-07-11T16:56

2024-07-11T16:56

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красноярск

киргизия

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твой бизнес – новости

поддержка бизнеса

малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Представители порядка 100 компаний из России и Киргизии встретились на бизнес-сессии "Кооперационные возможности для субъектов МСП РФ и Киргизской Республики" XI Российско-Киргизской межрегиональной конференции в Красноярске, сообщает пресс-служба правительства Красноярского края. "В Красноярск приехала большая делегация из Киргизской Республики для того, чтобы укрепить взаимодействие наших регионов. Нам нужно находить общие интересы, и у нас есть огромный потенциал для кооперации. Перед Россией и Кыргызстаном открываются широкие перспективы для создания совместных предприятий, развития инвестиционного сотрудничества", - сказал президент торгово-промышленной палаты Киргизской Республики Темир Сариев, его слова приводит пресс-служба. В ходе B2B-сессии российские предприниматели обсудили сотрудничество с представителями бизнеса Киргизской Республики. В переговорах участвовали компании, работающие в таких сферах, как агропромышленный комплекс, производство строительных материалов, текстильная промышленность. В результате бизнес-сессии подписаны соглашения о взаимодействии и сотрудничестве.

https://ria.ru/20240118/podderzhka-1922103790.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

россия, красноярск, киргизия, темир сариев, твой бизнес – новости, поддержка бизнеса , малое и среднее предпринимательство — мсп (малый и средний бизнес — мсб)