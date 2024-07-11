https://ria.ru/20240711/kompleks-1958855073.html

Ефимов: у деревни Яковлево в ТиНАО по КРТ создадут учебный комплекс

Ефимов: у деревни Яковлево в ТиНАО по КРТ создадут учебный комплекс - РИА Новости, 11.07.2024

Ефимов: у деревни Яковлево в ТиНАО по КРТ создадут учебный комплекс

Группа компаний "МонАрх" по договору о комплексном развитии территорий (КРТ) построит образовательный комплекс возле новомосковской деревни Яковлево, рассказал... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:06

2024-07-11T09:06

2024-07-11T09:06

москва

тинао

владимир ефимов (правительство москвы)

градостроительный комплекс москвы

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МОСКВА, 11 июля – РИА Новости. Группа компаний "МонАрх" по договору о комплексном развитии территорий (КРТ) построит образовательный комплекс возле новомосковской деревни Яковлево, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов."Инвестор реализует проект КРТ площадью 11,66 гектара вблизи деревни Яковлево. В рамках соглашения он построит и передаст городу образовательный комплекс с детским садом для 100 воспитанников и школой, которую смогут посещать 150 учащихся. Всего по проекту в течение пяти лет возведут 71 тысячу квадратных метров недвижимости. Инвестиции в реорганизацию площадки оцениваются в 7,2 миллиарда рублей, а ежегодный бюджетный эффект - в 33 миллиона рублей", – цитирует его слова пресс-служба градостроительного комплекса Москвы.Гендиректор ГК "МонАрх" Сергей Амбарцумян отметил, что договор о реоргианизации территории был заключен с компанией в 2023 году. Комплекс расположится вблизи Новотроицкого шоссе и будет включать в себя школу, детский сад и инфраструктурные объекты в районе Троицк.Глава столичного департамента городского имущества Максим Гаман рассказал, что кроме образовательных учреждений девелопер передаст городу помещения для размещения молочной кухни и объекты инженерной и транспортной инфраструктуры. Кроме того, он построит около 64 тысяч квадратных метров жилья. Всего по проекту будет создано более 70 рабочих мест.

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