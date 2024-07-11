https://ria.ru/20240711/kompensatsii-1959016680.html
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках - РИА Новости, 11.07.2024
РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках
Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках начнется 18 июля в 10.31 (мск), сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:56
2024-07-11T15:56
2024-07-11T15:56
российский экспортный центр (рэц)
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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках начнется 18 июля в 10.31 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт" до 23:59 (мск) 16 августа 2024 года", - говорится в сообщении.В рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, связанных с самостоятельным участием в международных выставках и мероприятиях, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров, организуемой РЭЦ в соответствии с перечнем, публикуемым на сайте.Максимальный размер компенсации - 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей - для крупных компаний.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам отбора заявок. Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до пяти раз в течение одного календарного года. Отмечаем, что речь идет о пяти разных мероприятиях. При этом общая стоимость заключенных после мероприятия контрактов должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в 9 раз.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на цифровой платформе "Мой экспорт".Участие начинающих экспортеров в международных выставочных мероприятиях предоставляет возможность приобрести опыт презентации своей продукции и услуг на глобальном уровне, установить деловые связи с партнерами из различных стран. Такие мероприятия знакомят с актуальными тенденциями и новейшими достижениями в соответствующей отрасли на мировой арене, открывая экспортерам новые перспективы для расширения профессиональной сети контактов."Добавим, 18 июля состоится вебинар, на котором расскажут, как получить государственную поддержку на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях на цифровой платформе "Мой экспорт". Информация о его проведении будет позже", - заключается в сообщении.
https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html
https://ria.ru/20240708/prodvizhenie-1958263676.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, компенсации
Российский экспортный центр (РЭЦ), ВЭБ.РФ (ВЭБ), Экономика, Технологии, Россия, компенсации
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках начнется 18 июля в 10.31 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ).
"Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт" до 23:59 (мск) 16 августа 2024 года", - говорится в сообщении.
В рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, связанных с самостоятельным участием в международных выставках и мероприятиях, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров, организуемой РЭЦ
в соответствии с перечнем, публикуемым на сайте.
Максимальный размер компенсации - 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей - для крупных компаний.
Поддержка экспортерам предоставляется по результатам отбора заявок. Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до пяти раз в течение одного календарного года. Отмечаем, что речь идет о пяти разных мероприятиях. При этом общая стоимость заключенных после мероприятия контрактов должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в 9 раз.
Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на цифровой платформе "Мой экспорт".
Участие начинающих экспортеров в международных выставочных мероприятиях предоставляет возможность приобрести опыт презентации своей продукции и услуг на глобальном уровне, установить деловые связи с партнерами из различных стран. Такие мероприятия знакомят с актуальными тенденциями и новейшими достижениями в соответствующей отрасли на мировой арене, открывая экспортерам новые перспективы для расширения профессиональной сети контактов.
"Добавим, 18 июля состоится вебинар, на котором расскажут, как получить государственную поддержку на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях на цифровой платформе "Мой экспорт". Информация о его проведении будет позже", - заключается в сообщении.