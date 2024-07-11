https://ria.ru/20240711/kompensatsii-1959016680.html

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках - РИА Новости, 11.07.2024

РЭЦ начнет прием заявок на компенсацию затрат на участие в выставках

Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках начнется 18 июля в 10.31 (мск), сообщает Российский экспортный... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:56

2024-07-11T15:56

2024-07-11T15:56

российский экспортный центр (рэц)

вэб.рф (вэб)

экономика

технологии

россия

компенсации

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Прием заявок на компенсацию затрат на участие в зарубежных международных выставках и ярмарках начнется 18 июля в 10.31 (мск), сообщает Российский экспортный центр (Группа ВЭБ.РФ)."Заявки принимаются на цифровой платформе "Мой экспорт" до 23:59 (мск) 16 августа 2024 года", - говорится в сообщении.В рамках поддержки компании могут получить финансовую помощь для оплаты расходов на аренду выставочной площади (в том числе оборудованной), а также регистрационных сборов, связанных с самостоятельным участием в международных выставках и мероприятиях, на которых нет коллективной экспозиции отечественных товаров, организуемой РЭЦ в соответствии с перечнем, публикуемым на сайте.Максимальный размер компенсации - 700 тысяч рублей для МСП и 2 миллиона рублей - для крупных компаний.Поддержка экспортерам предоставляется по результатам отбора заявок. Компенсацию части затрат на участие в зарубежных выставках или ярмарках можно получить до пяти раз в течение одного календарного года. Отмечаем, что речь идет о пяти разных мероприятиях. При этом общая стоимость заключенных после мероприятия контрактов должна быть выше запрашиваемой суммы поддержки не менее чем в 9 раз.Список документов, подробности работы программы и условия получения господдержки можно найти на цифровой платформе "Мой экспорт".Участие начинающих экспортеров в международных выставочных мероприятиях предоставляет возможность приобрести опыт презентации своей продукции и услуг на глобальном уровне, установить деловые связи с партнерами из различных стран. Такие мероприятия знакомят с актуальными тенденциями и новейшими достижениями в соответствующей отрасли на мировой арене, открывая экспортерам новые перспективы для расширения профессиональной сети контактов."Добавим, 18 июля состоится вебинар, на котором расскажут, как получить государственную поддержку на компенсацию части затрат, связанных с участием в зарубежных выставочно-ярмарочных мероприятиях на цифровой платформе "Мой экспорт". Информация о его проведении будет позже", - заключается в сообщении.

https://ria.ru/20240704/rets-1957344439.html

https://ria.ru/20240708/prodvizhenie-1958263676.html

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

российский экспортный центр (рэц), вэб.рф (вэб), экономика, технологии, россия, компенсации