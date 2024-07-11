В Китае заявили о контроле экспорта товаров двойного назначения
Миссия КНР при ЕС: Китай строго контролирует экспорт гражданских беспилотников
© AP Photo / Andy Wong, FileФлаг Китая
© AP Photo / Andy Wong, File
Флаг Китая. Архивное фото
ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай всегда строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая экспорт гражданских беспилотников, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС.
"Китай держит свое слово и никогда не предоставлял летальное вооружение ни одной из сторон (украинского конфликта - ред.)", - говорится в заявлении миссии.
Отмечается, что "Китай всегда строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая экспорт гражданских беспилотников".
"Обычная торговля между Китаем и Россией не направлена против третьих сторон и не должна подвергаться внешнему вмешательству и принуждению", - добавили в миссии.
В итоговой декларации прошедшего в США саммита НАТО указывается, что "КНР теперь играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства", путем предоставления широкой поддержки военно-промышленного комплекса России, что увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности".
На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в своей специальной военной операции на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.