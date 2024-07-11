https://ria.ru/20240711/kitay-1958876397.html

В Китае заявили о контроле экспорта товаров двойного назначения

В Китае заявили о контроле экспорта товаров двойного назначения - РИА Новости, 11.07.2024

В Китае заявили о контроле экспорта товаров двойного назначения

Китай всегда строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая экспорт гражданских беспилотников, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T04:50

2024-07-11T04:50

2024-07-11T05:43

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ПЕКИН, 11 июл – РИА Новости. Китай всегда строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая экспорт гражданских беспилотников, говорится в заявлении миссии Китая при ЕС. "Китай держит свое слово и никогда не предоставлял летальное вооружение ни одной из сторон (украинского конфликта - ред.)", - говорится в заявлении миссии. Отмечается, что "Китай всегда строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, включая экспорт гражданских беспилотников"."Обычная торговля между Китаем и Россией не направлена против третьих сторон и не должна подвергаться внешнему вмешательству и принуждению", - добавили в миссии.В итоговой декларации прошедшего в США саммита НАТО указывается, что "КНР теперь играет определяющую роль в войне, которую ведет Россия против Украины посредством так называемого "безграничного партнерства", путем предоставления широкой поддержки военно-промышленного комплекса России, что увеличивает угрозу, которую представляет Россия для своих соседей и евроатлантической безопасности".На Западе неоднократно высказывали претензии в адрес Китая, обвиняя последний в поставках товаров двойного назначения и иного рода помощи РФ, которую та якобы задействует в своей специальной военной операции на Украине. Пекин эти обвинения неоднократно отвергал, призывая Вашингтон не нагнетать эскалационную риторику и воздерживаться от беспочвенных обвинений в свой адрес.

https://ria.ru/20240711/nato-1958875808.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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в мире, китай, евросоюз, россия, украина, нато