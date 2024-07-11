https://ria.ru/20240711/kitay-1958864966.html

Китай не является соучастником украинского конфликта, заявило посольство

Китай не является соучастником украинского конфликта, заявило посольство - РИА Новости, 11.07.2024

Китай не является соучастником украинского конфликта, заявило посольство

Китай не является соучастником украинского конфликта и не поставляет оружие какой-либо из его сторон, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T00:42

2024-07-11T00:42

2024-07-11T00:42

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всемирная торговая организация (вто)

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ВАШИНГТОН, 11 июл - РИА Новости. Китай не является соучастником украинского конфликта и не поставляет оружие какой-либо из его сторон, заявило РИА Новости посольство КНР в Вашингтоне. "Китай не является инициатором или соучастником украинского кризиса. Мы привержены содействию переговорам во благо установления мира. Китай не поставляет оружие сторонам конфликта и строго контролирует экспорт товаров двойного назначения, что широко приветствуется международным сообществом", - говорится в полученном агентством комментарии дипмиссии. В документе отмечается, что торговля между Россией и Китаем протекает в полном соответствии с правилами рынка и принципами ВТО, а потому такое сотрудничество не может подлежать какой-либо критике. "Что касается украинского конфликта, международному сообществу совершенно ясно, кто призывает к диалогу и стремится к миру, а кто разжигает борьбу и конфронтацию", - указали в дипмиссии КНР в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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китай

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в мире, китай, россия, всемирная торговая организация (вто), нато