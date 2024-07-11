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Премьер Греции заявил о необходимости возобновления переговоров по Кипру

Премьер Греции заявил о необходимости возобновления переговоров по Кипру - РИА Новости, 11.07.2024

Премьер Греции заявил о необходимости возобновления переговоров по Кипру

Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости возобновления переговоров по решению РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:35

2024-07-11T01:35

2024-07-11T01:35

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АФИНЫ, 11 июл - РИА Новости. Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис на встрече с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил о необходимости возобновления переговоров по решению кипрской проблемы, сообщила пресс-служба греческого правительства. Мицотакис и Эрдоган провели встречу в кулуарах саммита НАТО в Вашингтоне. "Премьер-министр затронул кипрскую проблему, подчеркнув, что спустя 50 лет после трагедии 1974 года Кипр, являющийся членом ЕС, не может оставаться разделенным, и подтвердил необходимость возобновления переговоров по решению кипрской проблемы", - говорится в сообщении. Там же уточняется, что в ходе встречи обсуждались вопросы, представляющие международный и региональный интерес, с акцентом на последние события на Ближнем Востоке и Украине. "Лидеры двух стран кратко рассмотрели двусторонние отношения после их последней встречи в Анкаре в мае прошлого года. Премьер-министр приветствовал сотрудничество с турецкими властями в борьбе с нелегальной миграцией. Лидеры двух стран согласились с тем, что поддержание спокойной атмосферы в двусторонних отношениях является взаимовыгодным. Они также договорились активизировать сотрудничество с целью удвоить объем двусторонней торговли", - сообщила пресс-служба. Они также обсудили свою следующую встречу, которая состоится в сентябре в Нью-Йорке в рамках Генеральной Ассамблеи ООН. Кипр де-факто разделен между греческой и турецкой общинами с 1974 года после вооруженного вторжения Турции, спровоцированного государственным переворотом на Кипре и попыткой присоединения острова к Греции. 37% территории острова, где в 1983 году была провозглашена Турецкая Республика Северного Кипра (ТРСК), оказались оккупированными. ТРСК признала только Турция. Переговоры между греческой и турецкой общинами о воссоединении Кипра, которые проходят при посредничестве ООН, были прерваны после провала очередного раунда, состоявшегося в швейцарском городе Кран-Монтана в 2017 году. Сейчас предпринимаются попытки возобновить переговоры. Греки-киприоты считают, что решение кипрской проблемы возможно только на основе решений ООН в рамках двухзональной, двухобщинной федерации. Турки-киприоты выступали за конфедерацию Кипра. Лидер турецкой общины Эрсин Татар заявил, что не вернется за стол переговоров, пока не будет признан равный суверенитет и международный статус турок-киприотов. Ожидается, что Мицотакис и Эрдоган будут находиться в Никосии в 50-ю годовщину вторжения турецкой армии 20 июля 1974 года. Однако они будут по разные стороны зеленой линии, разделяющей Никосию на две части.

https://ria.ru/20240711/gaza-1958867763.html

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