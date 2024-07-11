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Киев хочет провести второй "мирный саммит" до выборов в США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
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13:37 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/kiev-1958962398.html
Киев хочет провести второй "мирный саммит" до выборов в США, пишут СМИ
Киев хочет провести второй "мирный саммит" до выборов в США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Киев хочет провести второй "мирный саммит" до выборов в США, пишут СМИ
В Киеве подтвердили намерение провести вторую конференцию по Украине до выборов в США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного украинского... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:37
2024-07-11T13:37
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Киеве подтвердили намерение провести вторую конференцию по Украине до выборов в США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного украинского чиновника. Ранее журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что Украина хочет провести вторую конференцию по урегулированию конфликта - до президентских выборов в США, но на этот раз с участием России. Журналистка отметила, что такие планы сигнализируют о беспокойстве Украины по поводу возможности повторного избрания экс-президента Дональда Трампа. &quot;Украинский чиновник подтвердил план провести второй саммит до американских выборов&quot;, - говорится в сообщении.При этом ряд чиновников из некоторых западных стран-союзников Украины заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована, а также оправдать цели и ожидания. В то же время некоторые чиновники США выразили неуверенность в том, что саммит с участием и России и Украины вообще состоится, отмечает Bloomberg. Ранее Дональд Трамп в ходе предвыборных дебатов в США 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. Трамп добавил, что считает неприемлемыми озвученные российским лидером Владимиром Путиным условия для прекращения конфликта на Украине. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы руководство РФ уважало американского президента. Выборы президента США пройдут 5 ноября. Ранее информированный дипломатический источник в Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине на данный момент нет, но Саудовская Аравия рассматривается как одно из возможных мест проведения мероприятия. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
https://ria.ru/20240711/orban-1958881624.html
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в мире, украина, россия, саудовская аравия, дональд трамп, владимир путин, дмитрий песков
В мире, Украина, Россия, Саудовская Аравия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Дмитрий Песков
Киев хочет провести второй "мирный саммит" до выборов в США, пишут СМИ

Bloomberg: Киев хочет провести вторую "мирную конференцию" до выборов в США

© AP Photo / Andrew HarnikДональд Трамп и Джо Байден
Дональд Трамп и Джо Байден - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Дональд Трамп и Джо Байден. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. В Киеве подтвердили намерение провести вторую конференцию по Украине до выборов в США, передает агентство Bloomberg со ссылкой на неназванного украинского чиновника.
Ранее журналистка Bloomberg Дженнифер Джейкобс со ссылкой на источники сообщила, что Украина хочет провести вторую конференцию по урегулированию конфликта - до президентских выборов в США, но на этот раз с участием России. Журналистка отметила, что такие планы сигнализируют о беспокойстве Украины по поводу возможности повторного избрания экс-президента Дональда Трампа.
«

"Украинский чиновник подтвердил план провести второй саммит до американских выборов", - говорится в сообщении.

При этом ряд чиновников из некоторых западных стран-союзников Украины заявили, что любая встреча должна быть тщательно организована, а также оправдать цели и ожидания. В то же время некоторые чиновники США выразили неуверенность в том, что саммит с участием и России и Украины вообще состоится, отмечает Bloomberg.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможность переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввёл запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Киевские власти обсуждали свои предложения на конференции по Украине в Швейцарии 15-16 июня, однако, как заявили в МИД РФ, саммит был провальным.
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