https://ria.ru/20240711/kennedi-mladshiy-1959081602.html

Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО

Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО - РИА Новости, 11.07.2024

Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО

НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну и обеспечивает компании оборонпрома долларами, заявил независимый... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T19:42

2024-07-11T19:42

2024-07-11T19:43

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нато

роберт ф. кеннеди-младший

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну и обеспечивает компании оборонпрома долларами, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X. "НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и обеспечивающий приток долларов компаниям оборонпрома", - написал Кеннеди-младший, отметив, что после падения Берлинской стены в 1989 году президенту США Джорджу Бушу старшему нужно было заявить, что миссия была выполнена. При этом политик пообещал превратить НАТО в мирный альянс, занимающийся глобальным разоружением, если ему удастся стать президентом США. Ранее газета Politico сообщала, что Дональд Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Саммит НАТО проходит 9-11 июля в Вашингтоне.

https://ria.ru/20240709/kennedi-mladshij-1958626649.html

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в мире, сша, нато, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024