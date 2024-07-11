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Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
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19:42 11.07.2024 (обновлено: 19:43 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/kennedi-mladshiy-1959081602.html
Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО
Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО - РИА Новости, 11.07.2024
Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО
НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну и обеспечивает компании оборонпрома долларами, заявил независимый... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T19:42
2024-07-11T19:43
в мире
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нато
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну и обеспечивает компании оборонпрома долларами, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X. "НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и обеспечивающий приток долларов компаниям оборонпрома", - написал Кеннеди-младший, отметив, что после падения Берлинской стены в 1989 году президенту США Джорджу Бушу старшему нужно было заявить, что миссия была выполнена. При этом политик пообещал превратить НАТО в мирный альянс, занимающийся глобальным разоружением, если ему удастся стать президентом США. Ранее газета Politico сообщала, что Дональд Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону. Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов. Саммит НАТО проходит 9-11 июля в Вашингтоне.
https://ria.ru/20240709/kennedi-mladshij-1958626649.html
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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в мире, сша, нато, роберт ф. кеннеди-младший, выборы президента сша — 2024
В мире, США, НАТО, Роберт Ф. Кеннеди-младший, Выборы президента США — 2024
Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО

Кеннеди-младший: НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс

© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
Роберт Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну и обеспечивает компании оборонпрома долларами, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X.
"НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и обеспечивающий приток долларов компаниям оборонпрома", - написал Кеннеди-младший, отметив, что после падения Берлинской стены в 1989 году президенту США Джорджу Бушу старшему нужно было заявить, что миссия была выполнена.
Кандидат в президенты Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Кеннеди-младший назвал главный приоритет НАТО
9 июля, 21:53
При этом политик пообещал превратить НАТО в мирный альянс, занимающийся глобальным разоружением, если ему удастся стать президентом США.
Ранее газета Politico сообщала, что Дональд Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Саммит НАТО проходит 9-11 июля в Вашингтоне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 08.07.2024
Обнаружена главная уязвимость НАТО
8 июля, 08:00
 
В миреСШАНАТОРоберт Ф. Кеннеди-младшийВыборы президента США — 2024
 
 
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