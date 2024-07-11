Кеннеди-младший рассказал, во что превратилась НАТО
Кеннеди-младший: НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс
© AP Photo / Virginia MayoРоберт Кеннеди-младший
© AP Photo / Virginia Mayo
Роберт Кеннеди-младший. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, который провоцирует войну и обеспечивает компании оборонпрома долларами, заявил независимый кандидат в президенты США Роберт Кеннеди-младший в своем аккаунте в соцсети X.
"НАТО превратилась в экспансионистский наступательный альянс, провоцирующий войну вместо сохранения мира и обеспечивающий приток долларов компаниям оборонпрома", - написал Кеннеди-младший, отметив, что после падения Берлинской стены в 1989 году президенту США Джорджу Бушу старшему нужно было заявить, что миссия была выполнена.
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При этом политик пообещал превратить НАТО в мирный альянс, занимающийся глобальным разоружением, если ему удастся стать президентом США.
Ранее газета Politico сообщала, что Дональд Трамп в случае переизбрания может отказаться от экспансии НАТО на восток и отозвать гарантии безопасности для стран альянса, тратящих меньше 2% ВВП на оборону.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию. Как подчеркивал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ не представляет угрозы, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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