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Президент Кении после протестов отправил правительство в отставку
Президент Кении после протестов отправил правительство в отставку - РИА Новости, 11.07.2024
Президент Кении после протестов отправил правительство в отставку
Президент Кении Уильям Руто заявил, что отправил в отставку весь кабинет министров на фоне протестов против повышения налогов. Трансляция его выступления велась РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:56
2024-07-11T15:56
2024-07-11T17:33
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протесты в кении
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Президент Кении Уильям Руто заявил, что отправил в отставку весь кабинет министров на фоне протестов против повышения налогов. Трансляция его выступления велась местным телеканалом Citizen.По словам Руто, решение было принято после анализа работы кабинета министров, а также возможности реорганизации системы налогообложения. "Сегодня я принял решение в соответствии с полномочиями, возложенными на меня ... конституцией, отправить в отставку весь кабинет министров, кроме членов кабинета министров по иностранным делам и офиса вице-президента Кении", - заявил Руто. Президент уточнил, что его администрация будет продолжать нормальное функционирование, а ежедневную работу правительства станут курировать главные секретари. Руто не сообщил, когда объявит состав нового кабмина, но пообещал незамедлительно начать консультации по этому вопросу.Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.
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в мире, кения, протесты в кении
В мире, Кения, Протесты в Кении
Президент Кении после протестов отправил правительство в отставку
Президент Кении после протестов отправил в отставку весь кабинет министров
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости.
Президент Кении Уильям Руто заявил, что отправил в отставку весь кабинет министров на фоне протестов против повышения налогов. Трансляция его выступления велась местным телеканалом Citizen
.
По словам Руто, решение было принято после анализа работы кабинета министров, а также возможности реорганизации системы налогообложения.
«
"Сегодня я принял решение в соответствии с полномочиями, возложенными на меня ... конституцией, отправить в отставку весь кабинет министров, кроме членов кабинета министров по иностранным делам и офиса вице-президента Кении", - заявил Руто.
Президент уточнил, что его администрация будет продолжать нормальное функционирование, а ежедневную работу правительства станут курировать главные секретари. Руто не сообщил, когда объявит состав нового кабмина, но пообещал незамедлительно начать консультации по этому вопросу.
Новая волна протестов в Кении в связи с планами правительства по повышению налогов на ряд товаров и услуг началась в середине июня. Позднее агентство Франс Пресс передавало, что в проект бюджета были внесены поправки, согласно которым отменяется ввод 16-процентного налога на добавленную стоимость при покупке хлеба, перевозке сахара, использовании мобильных и финансовых услуг, операциях с иностранной валютой. Кроме того, по этим поправкам отменяется ввод налога 2,5% на автотранспорт и акциза на растительное масло. Руто заявил о готовности правительства начать диалог с протестующими. Полиция применяла слезоточивый газ и резиновые пули для разгона протестующих. 26 июня Руто заявил, что не подпишет проект бюджета, вызвавший масштабные протесты в стране.