https://ria.ru/20240711/kareliya-1959020476.html

В Карелии приняли проект о выплатах студенткам за рождение первого ребенка

В Карелии приняли проект о выплатах студенткам за рождение первого ребенка - РИА Новости, 11.07.2024

В Карелии приняли проект о выплатах студенткам за рождение первого ребенка

Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T16:05

2024-07-11T16:05

2024-07-11T16:05

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка, сообщает республиканский парламент. "На заседании Законодательного собрания Карелии 11 июля депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект об установлении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка", - говорится в сообщении. Право на единовременную денежную выплату будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, обучающиеся по очной форме на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях, являющиеся гражданками РФ. В случае рождения двух и более детей единовременная денежная выплата будет предоставляться на каждого ребенка. Эта мера социальной поддержки в Карелии будет предоставляться с 1 января 2025 года. Подготовить соответствующий законопроект в апреле предложил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе отчета о результатах деятельности правительства республики за 2023 год. Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поблагодарил парламентариев за принятое решение. "Поддержка семьи, материнства и детства — наши смыслы и наши приоритеты. Будем надеяться, что новая мера поддержки даст студенческим семьям стимул к более раннему рождению первенца", – написал он.

https://ria.ru/20240523/posobie-1947810840.html

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общество, россия, республика карелия