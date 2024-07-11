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В Карелии приняли проект о выплатах студенткам за рождение первого ребенка - РИА Новости, 11.07.2024
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16:05 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/kareliya-1959020476.html
В Карелии приняли проект о выплатах студенткам за рождение первого ребенка
В Карелии приняли проект о выплатах студенткам за рождение первого ребенка - РИА Новости, 11.07.2024
В Карелии приняли проект о выплатах студенткам за рождение первого ребенка
Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:05
2024-07-11T16:05
общество
россия
республика карелия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка, сообщает республиканский парламент. "На заседании Законодательного собрания Карелии 11 июля депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект об установлении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка", - говорится в сообщении. Право на единовременную денежную выплату будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, обучающиеся по очной форме на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях, являющиеся гражданками РФ. В случае рождения двух и более детей единовременная денежная выплата будет предоставляться на каждого ребенка. Эта мера социальной поддержки в Карелии будет предоставляться с 1 января 2025 года. Подготовить соответствующий законопроект в апреле предложил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе отчета о результатах деятельности правительства республики за 2023 год. Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поблагодарил парламентариев за принятое решение. "Поддержка семьи, материнства и детства — наши смыслы и наши приоритеты. Будем надеяться, что новая мера поддержки даст студенческим семьям стимул к более раннему рождению первенца", – написал он.
https://ria.ru/20240523/posobie-1947810840.html
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общество, россия, республика карелия
Общество, Россия, Республика Карелия
В Карелии приняли проект о выплатах студенткам за рождение первого ребенка

В Карелии студентки до 25 лет будут получать выплаты за рождение первого ребенка

© РИА Новости / Антон ДенисовМама с ребенком общается с сотрудником детской поликлиники
Мама с ребенком общается с сотрудником детской поликлиники - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Антон Денисов
Мама с ребенком общается с сотрудником детской поликлиники. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Законодательное собрание Карелии приняло законопроект о единовременной выплате в размере 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка, сообщает республиканский парламент.
"На заседании Законодательного собрания Карелии 11 июля депутаты приняли в первом и втором окончательном чтении законопроект об установлении единовременной выплаты в 100 тысяч рублей студенткам до 25 лет в связи с рождением ребенка", - говорится в сообщении.
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Право на единовременную денежную выплату будут иметь постоянно проживающие в Карелии студентки, обучающиеся по очной форме на территории республики в вузах или профессиональных образовательных учреждениях, являющиеся гражданками РФ. В случае рождения двух и более детей единовременная денежная выплата будет предоставляться на каждого ребенка.
Эта мера социальной поддержки в Карелии будет предоставляться с 1 января 2025 года.
Подготовить соответствующий законопроект в апреле предложил глава Карелии Артур Парфенчиков в ходе отчета о результатах деятельности правительства республики за 2023 год.
Парфенчиков на своей странице в соцсети "ВКонтакте" поблагодарил парламентариев за принятое решение. "Поддержка семьи, материнства и детства — наши смыслы и наши приоритеты. Будем надеяться, что новая мера поддержки даст студенческим семьям стимул к более раннему рождению первенца", – написал он.
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