https://ria.ru/20240711/karaganov-1958866842.html
Эксперт оценил последствия конфликта на Украине
Эксперт оценил последствия конфликта на Украине - РИА Новости, 11.07.2024
Эксперт оценил последствия конфликта на Украине
Благодаря конфликту на Украине Россия избавляется от пятой колонны, прослойки "смердяковых" и компрадорской буржуазии, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T01:07
2024-07-11T01:07
2024-07-11T01:07
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Благодаря конфликту на Украине Россия избавляется от пятой колонны, прослойки "смердяковых" и компрадорской буржуазии, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Благодаря конфликту мы, грубо говоря, выкинули из России то, что в старом русском языке называлось словом "сволочь", прослойку смердяковых", - сказал он. Это, по его словам, "те, кто уехал, те, кто изначально был ориентирован на идеологическое обслуживание Запада". "Причем сделали это без репрессий, что очень отрадно для страны, чей народ столь страшно пострадал в свое время от них", - подчеркнул собеседник агентства. Плюс, заметил он, РФ избавляется сейчас от компрадорской буржуазии. "Напомню, компрадоры – это торговцы из местных, обслуживающие иностранных колонизаторов. Вызвав огонь на себя, мы руками Запада избавляемся от них и их идеологической обслуги", - заключил Караганов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.
https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html
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россия, украина, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), общество
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Сергей Караганов, Высшая школа экономики (ВШЭ), Общество
Эксперт оценил последствия конфликта на Украине
Караганов: Россия избавляется от прослойки смердяковых и компрадорской буржуазии
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Благодаря конфликту на Украине Россия избавляется от пятой колонны, прослойки "смердяковых" и компрадорской буржуазии, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
"Благодаря конфликту мы, грубо говоря, выкинули из России то, что в старом русском языке называлось словом "сволочь", прослойку смердяковых", - сказал он.
Это, по его словам, "те, кто уехал, те, кто изначально был ориентирован на идеологическое обслуживание Запада".
"Причем сделали это без репрессий, что очень отрадно для страны, чей народ столь страшно пострадал в свое время от них", - подчеркнул собеседник агентства.
Плюс, заметил он, РФ избавляется сейчас от компрадорской буржуазии.
"Напомню, компрадоры – это торговцы из местных, обслуживающие иностранных колонизаторов. Вызвав огонь на себя, мы руками Запада избавляемся от них и их идеологической обслуги", - заключил Караганов.
Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.