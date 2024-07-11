https://ria.ru/20240711/karaganov-1958866842.html

Эксперт оценил последствия конфликта на Украине

Эксперт оценил последствия конфликта на Украине - РИА Новости, 11.07.2024

Эксперт оценил последствия конфликта на Украине

Благодаря конфликту на Украине Россия избавляется от пятой колонны, прослойки "смердяковых" и компрадорской буржуазии, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T01:07

2024-07-11T01:07

2024-07-11T01:07

специальная военная операция на украине

россия

украина

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Благодаря конфликту на Украине Россия избавляется от пятой колонны, прослойки "смердяковых" и компрадорской буржуазии, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "Благодаря конфликту мы, грубо говоря, выкинули из России то, что в старом русском языке называлось словом "сволочь", прослойку смердяковых", - сказал он. Это, по его словам, "те, кто уехал, те, кто изначально был ориентирован на идеологическое обслуживание Запада". "Причем сделали это без репрессий, что очень отрадно для страны, чей народ столь страшно пострадал в свое время от них", - подчеркнул собеседник агентства. Плюс, заметил он, РФ избавляется сейчас от компрадорской буржуазии. "Напомню, компрадоры – это торговцы из местных, обслуживающие иностранных колонизаторов. Вызвав огонь на себя, мы руками Запада избавляемся от них и их идеологической обслуги", - заключил Караганов. Полный текст интервью читайте на сайте РИА Новости (медиагруппа "Россия сегодня") ria.ru в 10.00 мск.

https://ria.ru/20240708/uyazvimost-1958047251.html

https://ria.ru/20240710/ukraina-1958844118.html

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россия, украина, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), общество