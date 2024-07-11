https://ria.ru/20240711/kapitalizm-1958871982.html

Россия должна построить общество социального капитализма, считает эксперт

Россия должна построить общество социального капитализма, считает эксперт - РИА Новости, 11.07.2024

Россия должна построить общество социального капитализма, считает эксперт

Целью России должно быть построение общества социального капитализма, но управляемого государством, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T02:46

2024-07-11T02:46

2024-07-11T02:46

россия

сергей караганов

высшая школа экономики (вшэ)

общество

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Целью России должно быть построение общества социального капитализма, но управляемого государством, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. "С моей точки зрения, нашей целью должно быть построение общества социального капитализма, но управляемого государством. Власть при этом должна быть авторитарной, но с элементами демократии, особенно на низовом уровне", - сказал он. Важным элементом будущего общества, по его словам, должно стать единение, "ощущение себя единым народом, богоизбранным народом". Сегодня, добавил собеседник агентства, "властям совместно с интеллектуальной элитой страны нужно разработать то, что мы называем Русской идеей, Русской мечтой, то, каким мы хотим видеть себя и Россию". "Но это видение должно опираться на понимание мира и понимание того, куда движется человечество, что происходит вокруг нас и внутри нас", - заключил Караганов.

https://ria.ru/20240711/vtb-1958869084.html

https://ria.ru/20240711/nalog-1958870667.html

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россия, сергей караганов, высшая школа экономики (вшэ), общество