https://ria.ru/20240711/jakutija-1958924176.html
В Якутии потушили почти 200 гектаров лесных пожаров
В Якутии потушили почти 200 гектаров лесных пожаров - РИА Новости, 11.07.2024
В Якутии потушили почти 200 гектаров лесных пожаров
Почти 200 гектаров лесных пожаров потушили в Якутии с начала введения федерального режима ЧС, в борьбе с огнем работают свыше 1800 человек, сообщает... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:51
2024-07-11T11:51
2024-07-11T11:55
происшествия
жилье
забайкальский край
амурская область
красноярский край
природные пожары в россии
республика саха (якутия)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958925276_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_5387effe0bdcfb60cc9f1203c7f83a24.jpg
ЯКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Почти 200 гектаров лесных пожаров потушили в Якутии с начала введения федерального режима ЧС, в борьбе с огнем работают свыше 1800 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 139 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, свыше 615,2 тысячи гектар. Как уточнили в региональном правительстве, на землях лесного фонда тушение ведется на 50 пожарах с площадью в 212 тысяч гектар. Согласно мониторингу пожарной ситуации в регионах, больше возгораний в Забайкальском крае - 123 пожара на 466 715 гектарах. Помимо Якутии, режим ЧС объявлен в Амурской области, республиках Тува, Бурятия, Забайкальском, Красноярском краях, в районах Иркутской области и Хабаровского края. "122 лесных пожара площадью 197 606 гектар потушили в Якутии с 1 по 10 июля за время действия режима федерального ЧС. Он позволил более эффективно бороться с огнем, привлекать силы из резерва", - подчеркнули власти республики. Отмечается, что в тушении пожаров в Якутии задействовано 1853 человека и 124 единицы техники. Работает авиация: на патрулировании находятся 12 воздушных судов, на тушении – 8. Группировку спасателей усилили в Олекминском районе, где сохраняется наиболее сложная пожароопасная обстановка. На сегодня в районе тушат 32 лесных пожара площадью свыше 135 тысяч гектаров.
https://ria.ru/20230926/uscherb-1898618950.html
https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html
забайкальский край
амурская область
красноярский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0b/1958925276_71:0:1210:854_1920x0_80_0_0_681e345c055179de19dcf14976c31039.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, жилье, забайкальский край, амурская область, красноярский край, природные пожары в россии
Происшествия, Жилье, Забайкальский край, Амурская область, Красноярский край, Природные пожары в России, Республика Саха (Якутия)
ЯКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Почти 200 гектаров лесных пожаров потушили в Якутии с начала введения федерального режима ЧС, в борьбе с огнем работают свыше 1800 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.
По данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 139 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, свыше 615,2 тысячи гектар. Как уточнили в региональном правительстве, на землях лесного фонда тушение ведется на 50 пожарах с площадью в 212 тысяч гектар.
Согласно мониторингу пожарной ситуации в регионах, больше возгораний в Забайкальском крае
- 123 пожара на 466 715 гектарах. Помимо Якутии, режим ЧС объявлен в Амурской области
, республиках Тува, Бурятия, Забайкальском, Красноярском краях
, в районах Иркутской области
и Хабаровского края
.
"122 лесных пожара площадью 197 606 гектар потушили в Якутии с 1 по 10 июля за время действия режима федерального ЧС. Он позволил более эффективно бороться с огнем, привлекать силы из резерва", - подчеркнули власти республики.
Отмечается, что в тушении пожаров в Якутии задействовано 1853 человека и 124 единицы техники. Работает авиация: на патрулировании находятся 12 воздушных судов, на тушении – 8.
Группировку спасателей усилили в Олекминском районе
, где сохраняется наиболее сложная пожароопасная обстановка. На сегодня в районе тушат 32 лесных пожара площадью свыше 135 тысяч гектаров.