https://ria.ru/20240711/jakutija-1958924176.html

В Якутии потушили почти 200 гектаров лесных пожаров

В Якутии потушили почти 200 гектаров лесных пожаров - РИА Новости, 11.07.2024

В Якутии потушили почти 200 гектаров лесных пожаров

Почти 200 гектаров лесных пожаров потушили в Якутии с начала введения федерального режима ЧС, в борьбе с огнем работают свыше 1800 человек, сообщает... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:51

2024-07-11T11:51

2024-07-11T11:55

происшествия

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забайкальский край

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красноярский край

природные пожары в россии

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 11 июл - РИА Новости. Почти 200 гектаров лесных пожаров потушили в Якутии с начала введения федерального режима ЧС, в борьбе с огнем работают свыше 1800 человек, сообщает пресс-служба главы и правительства республики. По данным Авиалесоохраны, на территории республики действует 139 природных пожаров на общей площади, пройденной огнём, свыше 615,2 тысячи гектар. Как уточнили в региональном правительстве, на землях лесного фонда тушение ведется на 50 пожарах с площадью в 212 тысяч гектар. Согласно мониторингу пожарной ситуации в регионах, больше возгораний в Забайкальском крае - 123 пожара на 466 715 гектарах. Помимо Якутии, режим ЧС объявлен в Амурской области, республиках Тува, Бурятия, Забайкальском, Красноярском краях, в районах Иркутской области и Хабаровского края. "122 лесных пожара площадью 197 606 гектар потушили в Якутии с 1 по 10 июля за время действия режима федерального ЧС. Он позволил более эффективно бороться с огнем, привлекать силы из резерва", - подчеркнули власти республики. Отмечается, что в тушении пожаров в Якутии задействовано 1853 человека и 124 единицы техники. Работает авиация: на патрулировании находятся 12 воздушных судов, на тушении – 8. Группировку спасателей усилили в Олекминском районе, где сохраняется наиболее сложная пожароопасная обстановка. На сегодня в районе тушат 32 лесных пожара площадью свыше 135 тысяч гектаров.

https://ria.ru/20230926/uscherb-1898618950.html

https://ria.ru/20240628/mchs-1956003020.html

забайкальский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

происшествия, жилье, забайкальский край, амурская область, красноярский край, природные пожары в россии