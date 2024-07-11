https://ria.ru/20240711/iznasilovaniya-1959030718.html
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах - РИА Новости, 11.07.2024
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах
Российская сторона фиксирует факты изнасилований и мародерства в подконтрольных украинским войскам населенных пунктах Харьковской области, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:37
2024-07-11T16:37
2024-07-11T16:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российская сторона фиксирует факты изнасилований и мародерства в подконтрольных украинским войскам населенных пунктах Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "У нас есть информация и о случаях мародерства, и изнасилований. Кроме того, стоит задача по мере возможности нашему УВД фиксировать все эти преступления. Почему по мере возможности? Потому что далеко не в каждый населенный пункт, естественно, мы имеем доступ, особенно те, которые именно под контролем вооруженных формирований Украины", - сказал Ганчев журналистам. Он уточнил, что от местных жителей информация поступает в центр фиксации преступлений. "Людям, которым удалось спастись, выехать в Россию, мы с ними проводим эти беседы, что происходит реально беспредел. И этот беспредел, он, в принципе, поощряется командованием, старшим командованием этих вооруженных формирований", - отметил Ганчев, добавив, что, вероятно, таким положение дел будет оставаться до тех пор, пока населенные пункты находятся под контролем украинских сил, и исправить ситуацию поможет только освобождение поселков и городов от ВСУ.
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
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харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах
Ганчев: РФ фиксирует факты изнасилований в подконтрольных ВСУ харьковских селах