Рейтинг@Mail.ru
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
16:37 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/iznasilovaniya-1959030718.html
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах - РИА Новости, 11.07.2024
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах
Российская сторона фиксирует факты изнасилований и мародерства в подконтрольных украинским войскам населенных пунктах Харьковской области, сообщил глава... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T16:37
2024-07-11T16:37
специальная военная операция на украине
харьковская область
россия
виталий ганчев
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800093993_0:144:3072:1872_1920x0_80_0_0_9650e5e83075a32d019dd9f57661d659.jpg
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российская сторона фиксирует факты изнасилований и мародерства в подконтрольных украинским войскам населенных пунктах Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев. "У нас есть информация и о случаях мародерства, и изнасилований. Кроме того, стоит задача по мере возможности нашему УВД фиксировать все эти преступления. Почему по мере возможности? Потому что далеко не в каждый населенный пункт, естественно, мы имеем доступ, особенно те, которые именно под контролем вооруженных формирований Украины", - сказал Ганчев журналистам. Он уточнил, что от местных жителей информация поступает в центр фиксации преступлений. "Людям, которым удалось спастись, выехать в Россию, мы с ними проводим эти беседы, что происходит реально беспредел. И этот беспредел, он, в принципе, поощряется командованием, старшим командованием этих вооруженных формирований", - отметил Ганчев, добавив, что, вероятно, таким положение дел будет оставаться до тех пор, пока населенные пункты находятся под контролем украинских сил, и исправить ситуацию поможет только освобождение поселков и городов от ВСУ.
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
харьковская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800093993_338:143:2878:2048_1920x0_80_0_0_522cffe85b819d2f89bb5dda3d4da829.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, россия, виталий ганчев, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Россия, Виталий Ганчев, Вооруженные силы Украины
Ганчев рассказал об изнасилованиях в подконтрольных ВСУ харьковских селах

Ганчев: РФ фиксирует факты изнасилований в подконтрольных ВСУ харьковских селах

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Российская сторона фиксирует факты изнасилований и мародерства в подконтрольных украинским войскам населенных пунктах Харьковской области, сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.
«
"У нас есть информация и о случаях мародерства, и изнасилований. Кроме того, стоит задача по мере возможности нашему УВД фиксировать все эти преступления. Почему по мере возможности? Потому что далеко не в каждый населенный пункт, естественно, мы имеем доступ, особенно те, которые именно под контролем вооруженных формирований Украины", - сказал Ганчев журналистам.
Он уточнил, что от местных жителей информация поступает в центр фиксации преступлений.
"Людям, которым удалось спастись, выехать в Россию, мы с ними проводим эти беседы, что происходит реально беспредел. И этот беспредел, он, в принципе, поощряется командованием, старшим командованием этих вооруженных формирований", - отметил Ганчев, добавив, что, вероятно, таким положение дел будет оставаться до тех пор, пока населенные пункты находятся под контролем украинских сил, и исправить ситуацию поможет только освобождение поселков и городов от ВСУ.
Украинский солдат в Харьковской области - РИА Новости, 1920, 15.03.2024
Ганчев рассказал, как жители харьковских сел уходят в партизаны
15 марта, 17:49
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьРоссияВиталий ГанчевВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала