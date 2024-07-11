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В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому - РИА Новости, 11.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:54 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1958900284.html
В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому
В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому - РИА Новости, 11.07.2024
В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому
Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что поставка американских истребителей F-16 Украине не изменит... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T09:54
2024-07-11T09:54
специальная военная операция на украине
в мире
михаил шеремет
f-16
украина
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что поставка американских истребителей F-16 Украине не изменит ситуацию на фронте и даст очередную возможность показать эффективность российского оружия. Западные союзники намерены снабдить Украину эскадрильями современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. В нем отмечается, что поставки самолетов уже начались, украинские военные летом смогут приступить к их применению. "Поставка Киеву самолетов F-16 в сложившейся ситуации на фронте ничего не решает и сродни той помощи, при которой, пытаясь реанимировать, начинают ставить мертвому припарки. А для России это хороший шанс снова продемонстрировать всему миру эффективность своего оружия по уничтожению разрекламированных западных образцов техники", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, коллективному Западу пора перестать прислушиваться к политическим лозунгам, зачитанным с суфлера "просроченным президентом Зеленским". "Он не объективен, он лишь пытается спасти за счет других свою жалкую шкуру", - подчеркнул депутат.
https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html
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в мире, михаил шеремет, f-16, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Михаил Шеремет, F-16, Украина
В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому

Депутат Шеремет назвал поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber WilliamsАмериканский истребитель F-16
Американский истребитель F-16 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Amber Williams
Американский истребитель F-16. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что поставка американских истребителей F-16 Украине не изменит ситуацию на фронте и даст очередную возможность показать эффективность российского оружия.
Западные союзники намерены снабдить Украину эскадрильями современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. В нем отмечается, что поставки самолетов уже начались, украинские военные летом смогут приступить к их применению.
«
"Поставка Киеву самолетов F-16 в сложившейся ситуации на фронте ничего не решает и сродни той помощи, при которой, пытаясь реанимировать, начинают ставить мертвому припарки. А для России это хороший шанс снова продемонстрировать всему миру эффективность своего оружия по уничтожению разрекламированных западных образцов техники", - сказал Шеремет РИА Новости.
По его словам, коллективному Западу пора перестать прислушиваться к политическим лозунгам, зачитанным с суфлера "просроченным президентом Зеленским".
"Он не объективен, он лишь пытается спасти за счет других свою жалкую шкуру", - подчеркнул депутат.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.05.2024
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