https://ria.ru/20240711/istrebiteli-1958900284.html

В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому

В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому - РИА Новости, 11.07.2024

В Госдуме назвали поставку Украине истребителей F-16 припаркой мертвому

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что поставка американских истребителей F-16 Украине не изменит... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T09:54

2024-07-11T09:54

2024-07-11T09:54

специальная военная операция на украине

в мире

михаил шеремет

f-16

украина

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что поставка американских истребителей F-16 Украине не изменит ситуацию на фронте и даст очередную возможность показать эффективность российского оружия. Западные союзники намерены снабдить Украину эскадрильями современных истребителей американского производства F-16, говорится в совместном заявлении лидеров США, Нидерландов и Дании. В нем отмечается, что поставки самолетов уже начались, украинские военные летом смогут приступить к их применению. "Поставка Киеву самолетов F-16 в сложившейся ситуации на фронте ничего не решает и сродни той помощи, при которой, пытаясь реанимировать, начинают ставить мертвому припарки. А для России это хороший шанс снова продемонстрировать всему миру эффективность своего оружия по уничтожению разрекламированных западных образцов техники", - сказал Шеремет РИА Новости. По его словам, коллективному Западу пора перестать прислушиваться к политическим лозунгам, зачитанным с суфлера "просроченным президентом Зеленским". "Он не объективен, он лишь пытается спасти за счет других свою жалкую шкуру", - подчеркнул депутат.

https://ria.ru/20240504/f-16-1943749574.html

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в мире, михаил шеремет, f-16, украина