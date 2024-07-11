https://ria.ru/20240711/iran-1959048977.html

Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин

Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024

Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин

Россия рада началу полноценной работы Ирана в рамках БРИКС, участие иранской стороны в Парламентском форуме объединения будет полезным и своевременным, заявил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:31

2024-07-11T17:31

2024-07-11T18:19

иран

россия

санкт-петербург

владимир путин

али хаменеи

брикс

в мире

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия рада началу полноценной работы Ирана в рамках БРИКС, участие иранской стороны в Парламентском форуме объединения будет полезным и своевременным, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в четверг принял участие в Парламентском форуме БРИКС, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. На полях форума президент провел отдельную встречу с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багер Галибафом. "Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана (в БРИКС - ред.)", - сказал Путин. Он также попросил спикера иранского парламента передать наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.

https://ria.ru/20240611/iran-1952208935.html

иран

россия

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иран, россия, санкт-петербург, владимир путин, али хаменеи, брикс, в мире