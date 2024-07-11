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Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
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17:31 11.07.2024 (обновлено: 18:19 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/iran-1959048977.html
Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин
Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин - РИА Новости, 11.07.2024
Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин
Россия рада началу полноценной работы Ирана в рамках БРИКС, участие иранской стороны в Парламентском форуме объединения будет полезным и своевременным, заявил... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:31
2024-07-11T18:19
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия рада началу полноценной работы Ирана в рамках БРИКС, участие иранской стороны в Парламентском форуме объединения будет полезным и своевременным, заявил президент РФ Владимир Путин. Российский лидер в четверг принял участие в Парламентском форуме БРИКС, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. На полях форума президент провел отдельную встречу с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багер Галибафом. "Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана (в БРИКС - ред.)", - сказал Путин. Он также попросил спикера иранского парламента передать наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.
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иран, россия, санкт-петербург, владимир путин, али хаменеи, брикс, в мире
Иран, Россия, Санкт-Петербург, Владимир Путин, Али Хаменеи, БРИКС, В мире
Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин

Путин: участие Ирана в Парламентском форуме БРИКС будет полезным и своевременным

© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. 11 июля 2024
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. 11 июля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия рада началу полноценной работы Ирана в рамках БРИКС, участие иранской стороны в Парламентском форуме объединения будет полезным и своевременным, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в четверг принял участие в Парламентском форуме БРИКС, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. На полях форума президент провел отдельную встречу с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багер Галибафом.
"Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана (в БРИКС - ред.)", - сказал Путин.
Он также попросил спикера иранского парламента передать наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана
11 июня, 15:53
 
ИранРоссияСанкт-ПетербургВладимир ПутинАли ХаменеиБРИКСВ мире
 
 
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