Россия рада началу полноценной работы Ирана в БРИКС, заявил Путин
Путин: участие Ирана в Парламентском форуме БРИКС будет полезным и своевременным
© Фото : Администрация Президента РоссииПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. 11 июля 2024
© Фото : Администрация Президента России
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с председателем Собрания исламского совета Ирана Мохаммадом-Багером Галибафом. 11 июля 2024
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Россия рада началу полноценной работы Ирана в рамках БРИКС, участие иранской стороны в Парламентском форуме объединения будет полезным и своевременным, заявил президент РФ Владимир Путин.
Российский лидер в четверг принял участие в Парламентском форуме БРИКС, который проходит в эти дни в Санкт-Петербурге. На полях форума президент провел отдельную встречу с председателем собрания Исламского совета Ирана Мохаммадом Багер Галибафом.
"Работа в рамках сегодняшнего мероприятия межпарламентского измерения БРИКС будет очень полезной и она является своевременной, что самое важное. Иран начинает полноценную работу в рамках этого объединения, мы этому очень рады, вместе с вами совместно организовывали вступление Ирана (в БРИКС - ред.)", - сказал Путин.
Он также попросил спикера иранского парламента передать наилучшие пожелания духовному лидеру Ирана Али Хаменеи.