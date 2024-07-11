https://ria.ru/20240711/iran-1958945152.html

Иран опроверг заявления НАТО о военной помощи России

Иран опроверг заявления НАТО о военной помощи России - РИА Новости, 11.07.2024

Иран опроверг заявления НАТО о военной помощи России

Утверждение североатлантического альянса о том, что Тегеран оказывает Москве военную помощь на Украине, безосновательно и политически мотивировано, заявил... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:44

2024-07-11T12:44

2024-07-11T12:44

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ТЕГЕРАН, 11 июл – РИА Новости. Утверждение североатлантического альянса о том, что Тегеран оказывает Москве военную помощь на Украине, безосновательно и политически мотивировано, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Исламская Республика Иран считает утверждение о военной помощи Ирана России в конфликте на Украине, содержащееся в итоговом заявлении саммита глав НАТО в Вашингтоне, абсолютно безосновательным и преследующим политические цели и отвергает его", - приводит слова Канаани официальный Telegram-канал министерства иностранных дел Ирана.

https://ria.ru/20240711/iran-1958930704.html

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