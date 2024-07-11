https://ria.ru/20240711/iran-1958930704.html
Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями
Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями - РИА Новости, 11.07.2024
Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями
Иран призывает парламенты стран БРИКС к совместным действиям по противодействию западным санкциям, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:58
2024-07-11T11:58
2024-07-11T12:09
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Иран призывает парламенты стран БРИКС к совместным действиям по противодействию западным санкциям, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Мы предлагаем, чтобы вопрос экономических санкций и мер противодействия односторонним ограничениям, которые представляют значительную угрозу благополучию населения стран БРИКС, находились в фокусе внимания парламентского форума БРИКС", - сказал Галибаф, выступая на X парламентском форуме БРИКС. По его словам, Иран настаивает на "выработке законодательных механизмов и совместных действий в этой области, которые могут привести к эффективному результату".
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в мире, иран, брикс
Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями
Парламент Ирана призвал страны БРИКС к совместной борьбе против санкций
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Иран призывает парламенты стран БРИКС к совместным действиям по противодействию западным санкциям, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
"Мы предлагаем, чтобы вопрос экономических санкций и мер противодействия односторонним ограничениям, которые представляют значительную угрозу благополучию населения стран БРИКС, находились в фокусе внимания парламентского форума БРИКС", - сказал Галибаф, выступая на X парламентском форуме БРИКС.
По его словам, Иран настаивает на "выработке законодательных механизмов и совместных действий в этой области, которые могут привести к эффективному результату".