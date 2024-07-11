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Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями - РИА Новости, 11.07.2024
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11:58 11.07.2024 (обновлено: 12:09 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/iran-1958930704.html
Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями
Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями - РИА Новости, 11.07.2024
Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями
Иран призывает парламенты стран БРИКС к совместным действиям по противодействию западным санкциям, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:58
2024-07-11T12:09
в мире
иран
брикс
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Иран призывает парламенты стран БРИКС к совместным действиям по противодействию западным санкциям, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф. "Мы предлагаем, чтобы вопрос экономических санкций и мер противодействия односторонним ограничениям, которые представляют значительную угрозу благополучию населения стран БРИКС, находились в фокусе внимания парламентского форума БРИКС", - сказал Галибаф, выступая на X парламентском форуме БРИКС. По его словам, Иран настаивает на "выработке законодательных механизмов и совместных действий в этой области, которые могут привести к эффективному результату".
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в мире, иран, брикс
В мире, Иран, БРИКС
Иран призвал страны БРИКС вместе бороться с санкциями

Парламент Ирана призвал страны БРИКС к совместной борьбе против санкций

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru | Перейти в медиабанкПредседатель Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф во время X парламентского форума БРИКС. 11 июля 2024
Председатель Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф во время X парламентского форума БРИКС. 11 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
Перейти в медиабанк
Председатель Собрания Исламского Совета Исламской Республики Иран Мохаммад Багер Галибаф во время X парламентского форума БРИКС. 11 июля 2024
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 июл - РИА Новости. Иран призывает парламенты стран БРИКС к совместным действиям по противодействию западным санкциям, заявил спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф.
"Мы предлагаем, чтобы вопрос экономических санкций и мер противодействия односторонним ограничениям, которые представляют значительную угрозу благополучию населения стран БРИКС, находились в фокусе внимания парламентского форума БРИКС", - сказал Галибаф, выступая на X парламентском форуме БРИКС.
По его словам, Иран настаивает на "выработке законодательных механизмов и совместных действий в этой области, которые могут привести к эффективному результату".
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 11.06.2024
Вступление в БРИКС уже принесло пользу Тегерану, заявил МИД Ирана
11 июня, 15:53
 
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