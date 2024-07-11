Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России

Выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
Выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.
Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.
Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.
Уже 15-й год подряд мероприятие становится местом для обмена опытом между промышленными компаниями.
Уже 15-й год подряд мероприятие становится местом для обмена опытом между промышленными компаниями.
Помимо экспозиционной составляющей реализуется и деловая программа.
Помимо экспозиционной составляющей реализуется и деловая программа.
Главная ее тема в этом году — "Технологическое партнерство: формируя образ будущего".
Главная ее тема в этом году — "Технологическое партнерство: формируя образ будущего".
Страной — партнером выставки в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты.
Страной — партнером выставки в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты.
Более 46 тысяч гостей посетило площадку.
За четыре дня участники приняли участие более чем в 100 мероприятиях.
За четыре дня участники приняли участие более чем в 100 мероприятиях.
На выставке была представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения до сферы IT. На фото: трактор Ростсельмаш 2400.
На выставке была представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения до сферы IT. На фото: трактор Ростсельмаш 2400.
Большинство посетителей — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий.
Большинство посетителей — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий.
Общая площадь выставки заняла 50 тысяч квадратных метров.
Общая площадь выставки заняла 50 тысяч квадратных метров.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что подписанные на "Иннопроме" контракты придадут новый импульс международному сотрудничеству.
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что подписанные на "Иннопроме" контракты придадут новый импульс международному сотрудничеству.
Для компаний выставка является отличной возможностью громко заявить о себе.
Для компаний выставка является отличной возможностью громко заявить о себе.
Также была представлена и культурная программа в которой были концерты, выставки, экскурсии, театральные показы и спортивные мероприятия.
Также была представлена и культурная программа в которой были концерты, выставки, экскурсии, театральные показы и спортивные мероприятия.
На фото: участница в национальном костюме
На выставке также вручают Национальную промышленную премию "Индустрия".
На выставке также вручают Национальную промышленную премию "Индустрия".
На фото участницы у стенда Свердловской области.
Делегации из десятков стран мира приезжают на выставку для закупки оборудования и машин.
Делегации из десятков стран мира приезжают на выставку для закупки оборудования и машин.