https://ria.ru/20240711/innoprom-1959004990.html

Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России

Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России - РИА Новости, 11.07.2024

Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России

В Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка "Иннопром". Главное мероприятие в области индустрии и торговли — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T17:14

2024-07-11T17:14

2024-07-11T17:14

фото

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В Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка "Иннопром". Главное мероприятие в области индустрии и торговли — в фотоленте Ria.ru.

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2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

фото, фото