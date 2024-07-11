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Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России - РИА Новости, 11.07.2024
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17:14 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/innoprom-1959004990.html
Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России
Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России - РИА Новости, 11.07.2024
Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России
В Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка "Иннопром". Главное мероприятие в области индустрии и торговли — в фотоленте Ria.ru. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T17:14
2024-07-11T17:14
фото
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В Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка "Иннопром". Главное мероприятие в области индустрии и торговли — в фотоленте Ria.ru.
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фото, фото
Фото

Иннопром-2024: чем удивила главная промышленная выставка в России

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В Екатеринбурге прошла международная промышленная выставка "Иннопром". Главное мероприятие в области индустрии и торговли — в фотоленте Ria.ru.
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

Девушки фотографируются на фоне трактора на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

Выставка "Иннопром" прошла в Екатеринбурге с 8 по 11 июля.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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1 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.

Участница на стенде MG Motor на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

Это главная индустриальная, торговая и экспортная площадка в России.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Уже 15-й год подряд мероприятие становится местом для обмена опытом между промышленными компаниями.

На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

Уже 15-й год подряд мероприятие становится местом для обмена опытом между промышленными компаниями.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Помимо экспозиционной составляющей реализуется и деловая программа.

XIV Международная промышленная выставка Иннопром в Екатеринбурге

Помимо экспозиционной составляющей реализуется и деловая программа.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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4 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Главная ее тема в этом году — "Технологическое партнерство: формируя образ будущего".

XIV Международная промышленная выставка Иннопром в Екатеринбурге

Главная ее тема в этом году — "Технологическое партнерство: формируя образ будущего".

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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5 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Страной — партнером выставки в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты.

Стенд госкорпорации Росатом на XIV Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

Страной — партнером выставки в этом году стали Объединенные Арабские Эмираты.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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6 из 18
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Более 46 тысяч гостей посетило площадку.

На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

Более 46 тысяч гостей посетило площадку.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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7 из 18
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

За четыре дня участники приняли участие более чем в 100 мероприятиях.

Стенд МАЗ на XIV Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

За четыре дня участники приняли участие более чем в 100 мероприятиях.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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8 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На выставке была представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения до сферы IT. На фото: трактор Ростсельмаш 2400.

Трактор Ростсельмаш 2400 на XIV Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

На выставке была представлена серия российских промышленных решений в областях от автомобилестроения до сферы IT. На фото: трактор Ростсельмаш 2400.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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9 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Большинство посетителей — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий.

XIV Международная промышленная выставка Иннопром в Екатеринбурге

Большинство посетителей — профессиональные покупатели из разных стран, специалисты, принимающие решения о внедрении на производстве новых технологий.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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10 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Общая площадь выставки заняла 50 тысяч квадратных метров.

Стенд Татарстана на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

Общая площадь выставки заняла 50 тысяч квадратных метров.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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11 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что подписанные на "Иннопроме" контракты придадут новый импульс международному сотрудничеству.

На Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин уверен, что подписанные на "Иннопроме" контракты придадут новый импульс международному сотрудничеству.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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12 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Для компаний выставка является отличной возможностью громко заявить о себе.

XIV Международная промышленная выставка Иннопром в Екатеринбурге

Для компаний выставка является отличной возможностью громко заявить о себе.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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13 из 18
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

Также была представлена и культурная программа в которой были концерты, выставки, экскурсии, театральные показы и спортивные мероприятия.

Участники XIV Международной промышленной выставки Иннопром в Екатеринбурге

Также была представлена и культурная программа в которой были концерты, выставки, экскурсии, театральные показы и спортивные мероприятия.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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14 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

На фото: участница в национальном костюме

Участница в национальном костюме на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

На фото: участница в национальном костюме

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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15 из 18
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На выставке также вручают Национальную промышленную премию "Индустрия".

Международная промышленная выставка Иннопром

На выставке также вручают Национальную промышленную премию "Индустрия".

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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16 из 18
© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанк

На фото участницы у стенда Свердловской области.

Участницы на стенде Свердловской области на XIV Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

На фото участницы у стенда Свердловской области.

© РИА Новости / Кирилл Зыков
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17 из 18
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанк

Делегации из десятков стран мира приезжают на выставку для закупки оборудования и машин.

Стенд ДНР на Международной промышленной выставке Иннопром в Екатеринбурге

Делегации из десятков стран мира приезжают на выставку для закупки оборудования и машин.

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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