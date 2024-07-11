https://ria.ru/20240711/infektsii-1958909984.html

В России снизился общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями

В России снизился общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями - РИА Новости, 11.07.2024

В России снизился общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями

Общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в России снижается, но вспышек таких инфекций становится больше, что требует реагирования, заявила... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T10:43

2024-07-11T10:43

2024-07-11T10:43

общество

здоровье - общество

россия

анна попова

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

госдума рф

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в России снижается, но вспышек таких инфекций становится больше, что требует реагирования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Общий уровень заболеваемости населения в РФ острыми кишечными инфекциями имеет тенденцию к снижению, но вспышечная заболеваемость, в первую очередь, связанная с общественным питанием, растет", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Она отметила, что число вспышек с большим количеством пострадавших - более 10 в России выросло в три раза по сравнению со средним многолетним уровнем. Такая ситуация требует реагирования, подчеркнула Попова.

https://ria.ru/20240621/kholera-1954524510.html

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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф