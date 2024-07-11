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В России снизился общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями - РИА Новости, 11.07.2024
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10:43 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/infektsii-1958909984.html
В России снизился общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями
В России снизился общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями - РИА Новости, 11.07.2024
В России снизился общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями
Общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в России снижается, но вспышек таких инфекций становится больше, что требует реагирования, заявила... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T10:43
2024-07-11T10:43
общество
здоровье - общество
россия
анна попова
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
госдума рф
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в России снижается, но вспышек таких инфекций становится больше, что требует реагирования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. "Общий уровень заболеваемости населения в РФ острыми кишечными инфекциями имеет тенденцию к снижению, но вспышечная заболеваемость, в первую очередь, связанная с общественным питанием, растет", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья. Она отметила, что число вспышек с большим количеством пострадавших - более 10 в России выросло в три раза по сравнению со средним многолетним уровнем. Такая ситуация требует реагирования, подчеркнула Попова.
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общество, здоровье - общество, россия, анна попова, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), госдума рф
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Анна Попова, Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор), Госдума РФ
В России снизился общий уровень заболеваемости кишечными инфекциями

Попова: заболеваемость кишечными инфекциями снижается, но вспышек стало больше

© РИА Новости / Таисия ВоронцоваМедицинский сотрудник в коридоре больницы
Медицинский сотрудник в коридоре больницы - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Таисия Воронцова
Медицинский сотрудник в коридоре больницы. Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Общий уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями в России снижается, но вспышек таких инфекций становится больше, что требует реагирования, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Общий уровень заболеваемости населения в РФ острыми кишечными инфекциями имеет тенденцию к снижению, но вспышечная заболеваемость, в первую очередь, связанная с общественным питанием, растет", - сказала Попова на заседании комитета Госдумы по охране здоровья.
Она отметила, что число вспышек с большим количеством пострадавших - более 10 в России выросло в три раза по сравнению со средним многолетним уровнем. Такая ситуация требует реагирования, подчеркнула Попова.
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ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияАнна ПоповаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Госдума РФ
 
 
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