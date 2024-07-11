https://ria.ru/20240711/indiya-1958957882.html

"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ

"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024

"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ

Визит премьера Индии Наренды Моди в Россию стал посланием США, пишет Responsible Statecraft. В статье обращают внимание на слова заместителя госсекретаря США... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T13:25

2024-07-11T13:25

2024-07-11T13:26

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МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Визит премьера Индии Наренды Моди в Россию стал посланием США, пишет Responsible Statecraft. В статье обращают внимание на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что отношения Индии с Россией препятствуют индийско-американскому технологическому сотрудничеству. "Поэтому время визита Моди может стать сигналом для Вашингтона о том, что у Индии есть глобальные возможности за пределами сферы влияния США. Путин явно не будет возражать против такого послания", — говорится в публикации. Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. Индийский премьер и Путин сначала неформально пообщались в Ново-Огарево, а затем провели переговоры в Кремле.По итогам встречи оба политика выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.

https://ria.ru/20240711/vstrecha-1958884759.html

https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html

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в мире, индия, россия, сша