"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ
RS: визит премьера Индии Моди в Россию стал посланием США
Нарендра Моди. Архивное фото
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Визит премьера Индии Наренды Моди в Россию стал посланием США, пишет Responsible Statecraft.
В статье обращают внимание на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что отношения Индии с Россией препятствуют индийско-американскому технологическому сотрудничеству.
В статье обращают внимание на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что отношения Индии с Россией препятствуют индийско-американскому технологическому сотрудничеству.
"Поэтому время визита Моди может стать сигналом для Вашингтона о том, что у Индии есть глобальные возможности за пределами сферы влияния США. Путин явно не будет возражать против такого послания", — говорится в публикации.
Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. Индийский премьер и Путин сначала неформально пообщались в Ново-Огарево, а затем провели переговоры в Кремле.
Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. Индийский премьер и Путин сначала неформально пообщались в Ново-Огарево, а затем провели переговоры в Кремле.
По итогам встречи оба политика выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.