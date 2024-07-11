Рейтинг@Mail.ru
"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:25 11.07.2024 (обновлено: 13:26 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/indiya-1958957882.html
"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ
"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ - РИА Новости, 11.07.2024
"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ
Визит премьера Индии Наренды Моди в Россию стал посланием США, пишет Responsible Statecraft. В статье обращают внимание на слова заместителя госсекретаря США... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:25
2024-07-11T13:26
в мире
индия
россия
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958596244_0:153:3268:1992_1920x0_80_0_0_30ab921d43d03d1ba7a47767e4f598aa.jpg
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Визит премьера Индии Наренды Моди в Россию стал посланием США, пишет Responsible Statecraft. В статье обращают внимание на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что отношения Индии с Россией препятствуют индийско-американскому технологическому сотрудничеству. "Поэтому время визита Моди может стать сигналом для Вашингтона о том, что у Индии есть глобальные возможности за пределами сферы влияния США. Путин явно не будет возражать против такого послания", — говорится в публикации. Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. Индийский премьер и Путин сначала неформально пообщались в Ново-Огарево, а затем провели переговоры в Кремле.По итогам встречи оба политика выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
https://ria.ru/20240711/vstrecha-1958884759.html
https://ria.ru/20240709/zapad-1958363200.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/09/1958596244_185:0:2916:2048_1920x0_80_0_0_6e929f03002c5f7cb9029f7c5be496fc.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, сша
В мире, Индия, Россия, США
"Путин не будет возражать". Индия послала неожиданный сигнал США, пишут СМИ

RS: визит премьера Индии Моди в Россию стал посланием США

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНарендра Моди
Нарендра Моди - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нарендра Моди. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл — РИА Новости. Визит премьера Индии Наренды Моди в Россию стал посланием США, пишет Responsible Statecraft.

В статье обращают внимание на слова заместителя госсекретаря США Курта Кэмпбелла о том, что отношения Индии с Россией препятствуют индийско-американскому технологическому сотрудничеству.
Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди во время встречи. 9 июля 2024 - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
Встреча Моди с Путиным расстроила американских чиновников, пишут СМИ
Вчера, 07:57
"Поэтому время визита Моди может стать сигналом для Вашингтона о том, что у Индии есть глобальные возможности за пределами сферы влияния США. Путин явно не будет возражать против такого послания", — говорится в публикации.

Моди посетил Россию с официальным визитом 8 и 9 июля, это была его первая поездка в Москву за пять лет. Индийский премьер и Путин сначала неформально пообщались в Ново-Огарево, а затем провели переговоры в Кремле.
По итогам встречи оба политика выступили с совместным заявлением о развитии стратегических направлений российско-индийского экономического сотрудничества до 2030 года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
Запад придумывает себе новую иллюзию — ему противостоят Восток и Юг
9 июля, 08:00
 
В миреИндияРоссияСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала