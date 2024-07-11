https://ria.ru/20240711/indija-1958988654.html
Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний - РИА Новости, 11.07.2024
Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя, сообщает местная газета India Today. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:43
2024-07-11T14:43
2024-07-11T14:44
в мире
уттар-прадеш
западная бенгалия
индия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146661/46/1466614668_0:592:1536:1456_1920x0_80_0_0_6caeb06fb0d4a31d7f4cb3f68c5ac022.jpg
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя, сообщает местная газета India Today. "По меньшей мере 38 человек погибли в среду в разных районах штата Уттар-Прадеш от ударов молний. Инциденты происходят на фоне наводнений, которые привели к остановке нормальной жизни в штате", - говорится в сообщении издания. Согласно информации India Today, жертвами инцидентов в основном оказывались работники ферм и люди, укрывавшиеся от дождя под деревьями. Наибольшее число погибших, 11 человек, было зарегистрировано в городе Пратапгарх. Десятки людей в регионе также получили ожоги. Как сообщается, в ближайшие пять дней дождь с грозой будет продолжаться в регионе. Ранее газета Times of India сообщила, что двенадцать человек, в том числе три женщины и три ребенка, погибли, еще пять получили ранения от удара молнии во время грозы в окрестностях городов Малда и Муршидабад в индийском штате Западная Бенгалия.
https://ria.ru/20240628/molniya-1956219545.html
уттар-прадеш
западная бенгалия
индия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/146661/46/1466614668_0:448:1536:1600_1920x0_80_0_0_b728963dc6e39fa50c0ba4bc56483c44.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, уттар-прадеш, западная бенгалия, индия
В мире, Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Индия
Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний