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Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний - РИА Новости, 11.07.2024
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14:43 11.07.2024 (обновлено: 14:44 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/indija-1958988654.html
Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний - РИА Новости, 11.07.2024
Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний
Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя, сообщает местная газета India Today. РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T14:43
2024-07-11T14:44
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уттар-прадеш
западная бенгалия
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя, сообщает местная газета India Today. "По меньшей мере 38 человек погибли в среду в разных районах штата Уттар-Прадеш от ударов молний. Инциденты происходят на фоне наводнений, которые привели к остановке нормальной жизни в штате", - говорится в сообщении издания. Согласно информации India Today, жертвами инцидентов в основном оказывались работники ферм и люди, укрывавшиеся от дождя под деревьями. Наибольшее число погибших, 11 человек, было зарегистрировано в городе Пратапгарх. Десятки людей в регионе также получили ожоги. Как сообщается, в ближайшие пять дней дождь с грозой будет продолжаться в регионе. Ранее газета Times of India сообщила, что двенадцать человек, в том числе три женщины и три ребенка, погибли, еще пять получили ранения от удара молнии во время грозы в окрестностях городов Малда и Муршидабад в индийском штате Западная Бенгалия.
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в мире, уттар-прадеш, западная бенгалия, индия
В мире, Уттар-Прадеш, Западная Бенгалия, Индия
Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний

Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш из-за ударов молний

© РИА Новости / Игорь Лаухин | Перейти в медиабанкМолния
Молния - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Игорь Лаухин
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя, сообщает местная газета India Today.
"По меньшей мере 38 человек погибли в среду в разных районах штата Уттар-Прадеш от ударов молний. Инциденты происходят на фоне наводнений, которые привели к остановке нормальной жизни в штате", - говорится в сообщении издания.
Согласно информации India Today, жертвами инцидентов в основном оказывались работники ферм и люди, укрывавшиеся от дождя под деревьями. Наибольшее число погибших, 11 человек, было зарегистрировано в городе Пратапгарх. Десятки людей в регионе также получили ожоги.
Как сообщается, в ближайшие пять дней дождь с грозой будет продолжаться в регионе.
Ранее газета Times of India сообщила, что двенадцать человек, в том числе три женщины и три ребенка, погибли, еще пять получили ранения от удара молнии во время грозы в окрестностях городов Малда и Муршидабад в индийском штате Западная Бенгалия.
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