https://ria.ru/20240711/indija-1958988654.html

Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний

Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний - РИА Новости, 11.07.2024

Не менее 38 человек погибли в Индии за сутки из-за ударов молний

Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя, сообщает местная газета India Today. РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T14:43

2024-07-11T14:43

2024-07-11T14:44

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уттар-прадеш

западная бенгалия

индия

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Не менее 38 человек погибли в индийском штате Уттар-Прадеш на севере страны в среду из-за ударов молний во время дождя, сообщает местная газета India Today. "По меньшей мере 38 человек погибли в среду в разных районах штата Уттар-Прадеш от ударов молний. Инциденты происходят на фоне наводнений, которые привели к остановке нормальной жизни в штате", - говорится в сообщении издания. Согласно информации India Today, жертвами инцидентов в основном оказывались работники ферм и люди, укрывавшиеся от дождя под деревьями. Наибольшее число погибших, 11 человек, было зарегистрировано в городе Пратапгарх. Десятки людей в регионе также получили ожоги. Как сообщается, в ближайшие пять дней дождь с грозой будет продолжаться в регионе. Ранее газета Times of India сообщила, что двенадцать человек, в том числе три женщины и три ребенка, погибли, еще пять получили ранения от удара молнии во время грозы в окрестностях городов Малда и Муршидабад в индийском штате Западная Бенгалия.

https://ria.ru/20240628/molniya-1956219545.html

уттар-прадеш

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индия

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в мире, уттар-прадеш, западная бенгалия, индия