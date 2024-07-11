Индия с оптимизмом смотрит на торговое соглашение с Великобританией
Министр торговли Индии Гоял: сделка с Лондоном может закрыться очень быстро
Поднятие флага Индии. Архивное фото
НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Индия с оптимизмом смотрит на заключение торгового соглашения с Великобританией при новом лейбористском правительстве, сделка может закрыться очень быстро, вместе с этим нельзя выставлять крайние сроки переговоров, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял газете Financial Times.
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"Прошлые обсуждения показали, что обе стороны в значительной степени согласны по большинству вопросов, которые мы обсуждали, и сделка может закрыться очень быстро", - заявил министр.
Вместе с тем он призвал Великобританию не повторять ошибку, допущенную Борисом Джонсоном, который будучи премьер-министром пообещал в начале 2022 года, что торговое соглашение может быть заключено в течение шести месяцев.
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"Индия не считает, что какое-либо (соглашение о свободной торговле] должно иметь крайние сроки для переговоров. Мы никогда не обсуждаем соглашения о свободной торговле с какой-либо страной или группой стран, приставив пистолет к голове", - сказал Гоял.
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Переговоры между Индией и Великобританией по соглашению о свободной торговле начались 17 января 2022 года. Всего на данный момент проведено 14 раундов переговоров по соглашению. По сообщениям местных СМИ, следующий раунд официальных переговоров должен начаться в этом месяце.
Как отмечает издание, в ходе переговоров Великобритания добивается снижения индийских тарифов на британский экспорт, такой как виски и автомобили, а также смягчения правил, ограничивающих деятельность британских компаний, оказывающих финансовые и профессиональные услуги. В свою очередь Индия хочет доступа на рынок для таких товаров, как текстиль, а также лучших условий для граждан для работы и учебы в Великобритании.
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