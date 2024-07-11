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Индия с оптимизмом смотрит на торговое соглашение с Великобританией - РИА Новости, 11.07.2024
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08:17 11.07.2024 (обновлено: 08:24 11.07.2024)
https://ria.ru/20240711/indija-1958885915.html
Индия с оптимизмом смотрит на торговое соглашение с Великобританией
Индия с оптимизмом смотрит на торговое соглашение с Великобританией - РИА Новости, 11.07.2024
Индия с оптимизмом смотрит на торговое соглашение с Великобританией
Индия с оптимизмом смотрит на заключение торгового соглашения с Великобританией при новом лейбористском правительстве, сделка может закрыться очень быстро,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T08:17
2024-07-11T08:24
великобритания
индия
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Индия с оптимизмом смотрит на заключение торгового соглашения с Великобританией при новом лейбористском правительстве, сделка может закрыться очень быстро, вместе с этим нельзя выставлять крайние сроки переговоров, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял газете Financial Times. "Прошлые обсуждения показали, что обе стороны в значительной степени согласны по большинству вопросов, которые мы обсуждали, и сделка может закрыться очень быстро", - заявил министр.Вместе с тем он призвал Великобританию не повторять ошибку, допущенную Борисом Джонсоном, который будучи премьер-министром пообещал в начале 2022 года, что торговое соглашение может быть заключено в течение шести месяцев. "Индия не считает, что какое-либо (соглашение о свободной торговле] должно иметь крайние сроки для переговоров. Мы никогда не обсуждаем соглашения о свободной торговле с какой-либо страной или группой стран, приставив пистолет к голове", - сказал Гоял. Переговоры между Индией и Великобританией по соглашению о свободной торговле начались 17 января 2022 года. Всего на данный момент проведено 14 раундов переговоров по соглашению. По сообщениям местных СМИ, следующий раунд официальных переговоров должен начаться в этом месяце. Как отмечает издание, в ходе переговоров Великобритания добивается снижения индийских тарифов на британский экспорт, такой как виски и автомобили, а также смягчения правил, ограничивающих деятельность британских компаний, оказывающих финансовые и профессиональные услуги. В свою очередь Индия хочет доступа на рынок для таких товаров, как текстиль, а также лучших условий для граждан для работы и учебы в Великобритании.
https://ria.ru/20240711/plan-1958868614.html
https://ria.ru/20230716/britaniya-1884425247.html
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великобритания, индия
Великобритания, Индия
Индия с оптимизмом смотрит на торговое соглашение с Великобританией

Министр торговли Индии Гоял: сделка с Лондоном может закрыться очень быстро

© РИА Новости / Василий Пономарев | Перейти в медиабанкПоднятие флага Индии
Поднятие флага Индии - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
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НЬЮ-ДЕЛИ, 11 июл – РИА Новости. Индия с оптимизмом смотрит на заключение торгового соглашения с Великобританией при новом лейбористском правительстве, сделка может закрыться очень быстро, вместе с этим нельзя выставлять крайние сроки переговоров, заявил министр торговли Индии Пиюш Гоял газете Financial Times.
«
"Прошлые обсуждения показали, что обе стороны в значительной степени согласны по большинству вопросов, которые мы обсуждали, и сделка может закрыться очень быстро", - заявил министр.
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Вместе с тем он призвал Великобританию не повторять ошибку, допущенную Борисом Джонсоном, который будучи премьер-министром пообещал в начале 2022 года, что торговое соглашение может быть заключено в течение шести месяцев.
«
"Индия не считает, что какое-либо (соглашение о свободной торговле] должно иметь крайние сроки для переговоров. Мы никогда не обсуждаем соглашения о свободной торговле с какой-либо страной или группой стран, приставив пистолет к голове", - сказал Гоял.
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Переговоры между Индией и Великобританией по соглашению о свободной торговле начались 17 января 2022 года. Всего на данный момент проведено 14 раундов переговоров по соглашению. По сообщениям местных СМИ, следующий раунд официальных переговоров должен начаться в этом месяце.
Как отмечает издание, в ходе переговоров Великобритания добивается снижения индийских тарифов на британский экспорт, такой как виски и автомобили, а также смягчения правил, ограничивающих деятельность британских компаний, оказывающих финансовые и профессиональные услуги. В свою очередь Индия хочет доступа на рынок для таких товаров, как текстиль, а также лучших условий для граждан для работы и учебы в Великобритании.
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