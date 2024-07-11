https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html

В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит

В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит - РИА Новости, 11.07.2024

В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит

Пожар в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках на площади три тысячи квадратных метров локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T11:24

2024-07-11T11:24

2024-07-11T11:24

происшествия

химки

россия

сходня

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках на площади три тысячи квадратных метров локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале ведомства.Утром МЧС сообщило о возгорании кровли цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня. Позднее площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на одной тысячи "квадратов". "В Химках огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240710/pozhar-1958791864.html

химки

россия

сходня

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происшествия, химки, россия, сходня, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)