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В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит - РИА Новости, 11.07.2024
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11:24 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/himki-1958921034.html
В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит
В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит - РИА Новости, 11.07.2024
В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит
Пожар в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках на площади три тысячи квадратных метров локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T11:24
2024-07-11T11:24
происшествия
химки
россия
сходня
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках на площади три тысячи квадратных метров локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале ведомства.Утром МЧС сообщило о возгорании кровли цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня. Позднее площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на одной тысячи "квадратов". "В Химках огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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происшествия, химки, россия, сходня, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Химки, Россия, Сходня, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Химках локализовали пожар в цеху по производству керамических плит

Пожар в цеху по производству керамических плит в Химках локализовали

© МЧС России/TelegramМесто пожара в цехе по производству керамических плит в Химках
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© МЧС России/Telegram
Место пожара в цехе по производству керамических плит в Химках
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 июл - РИА Новости. Пожар в цеху по производству керамических плит в подмосковных Химках на площади три тысячи квадратных метров локализован, сообщает МЧС РФ в Telegram-канале ведомства.
Утром МЧС сообщило о возгорании кровли цеха по производству керамических плит в подмосковных Химках в микрорайоне Сходня. Позднее площадь пожара увеличилась до трех тысяч квадратных метров, обрушилась кровля на одной тысячи "квадратов".
«
"В Химках огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 3000 квадратных метрах", - говорится в сообщении.
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ПроисшествияХимкиРоссияСходняМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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