https://ria.ru/20240711/gutsul-1959002554.html

Гуцул назвала Молдавию центром международных криминальных разборок

Гуцул назвала Молдавию центром международных криминальных разборок - РИА Новости, 11.07.2024

Гуцул назвала Молдавию центром международных криминальных разборок

Молдавия становится центром международных криминальных разборок, однако силы правоохранительных органов республики брошены только на борьбу с оппозицией,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:22

2024-07-11T15:22

2024-07-11T15:22

в мире

молдавия

кишинев

турция

евгения гуцул

майя санду

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КИШИНЕВ, 11 июл - РИА Новости. Молдавия становится центром международных криминальных разборок, однако силы правоохранительных органов республики брошены только на борьбу с оппозицией, заявила в своем Telegram-канале глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул. В среду пресс-служба молдавской полиции сообщила, что мужчина в маске на самокате на одной из оживленных улиц Кишинева застрелил гражданина Турции, который входил в преступную группировку. Полиция полагает, что его убийство могло быть связано со сведением счетов между группировками. "Молдавия становится центром международных криминальных разборок, но силы правоохранительной системы брошены только на борьбу с оппозицией. По улицам Кишинева происходит стрельба и заказные убийства, а власти арестовывают ни в чем неповинных пожилых людей и помещают их в СИЗО", - написала Гуцул.В Молдавии с мая 2022 года оппозиция проводит акции протеста, настаивая на отставке кабмина и президента Майи Санду, которая является неформальным лидером правящей партии ПДС. Манифестанты обвиняют власти страны в неспособности справиться с кризисом в экономике и энергосекторе, а также в давлении на оппозицию. В результате действий властей в стране была запрещена оппозиционная партия "Шор", а представители ряда других политформирований, в том числе Партии социалистов, партий "Возрождение" и "Шанс", регулярно сталкиваются с обысками и задержанием своих сторонников. Гагаузия - автономия на юге Молдавии, которая традиционно выступает за сближение с Россией, тогда как официальный Кишинев провозгласил курс на евроинтеграцию.

https://ria.ru/20240709/moldaviya-1958457707.html

молдавия

кишинев

турция

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в мире, молдавия, кишинев, турция, евгения гуцул, майя санду