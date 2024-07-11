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Решения США и ЕС не отвечают ожиданиям Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 11.07.2024
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13:32 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/gruziya-1958959820.html
Решения США и ЕС не отвечают ожиданиям Грузии, заявил премьер
Решения США и ЕС не отвечают ожиданиям Грузии, заявил премьер - РИА Новости, 11.07.2024
Решения США и ЕС не отвечают ожиданиям Грузии, заявил премьер
Решения Евросоюза и США в связи с переносом военных учений и заморозке финансирования оборонной сферы Грузии не соответствуют ожиданиям Тбилиси о перезагрузке... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:32
2024-07-11T13:32
в мире
сша
грузия
ираклий кобахидзе
евросоюз
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ТБИЛИСИ, 11 июл - РИА Новости. Решения Евросоюза и США в связи с переносом военных учений и заморозке финансирования оборонной сферы Грузии не соответствуют ожиданиям Тбилиси о перезагрузке отношений, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе. Ранее на фоне принятия в Грузии закона об иноагентах, подвергшегося критике со стороны ЕС и США, посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Брюссель решил приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить стране для укрепления обороноспособности. США 5 июля отложили на неопределенный срок запланированные в Грузии военные учения "Достойный партнер". "Я хотел бы отреагировать на решение США и Евросоюза приостановить выделение средств в сфере обороны. Это решение является печальным, поскольку оно не оправдывает наших ожиданий в отношении перезагрузки отношений. Должен еще раз повторить, что в свете политических событий последних четырех лет эти отношения действительно нуждаются в перезагрузке", - заявил премьер на правительственном заседании. По его словам, грузинская сторона выражает готовность к шагам на встречу обновления отношений с США. "Конечно, такие решения контрпродуктивны с точки зрения перезагрузки отношений. Однако я сохраняю надежду, что в будущем будут предприняты прагматичные, рациональные, правильные и справедливые шаги, и именно эти шаги помогут перезагрузить отношения между США и Грузией", - добавил Кобахидзе. Во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Вашингтон с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили может готовить "цветную революцию" в стране, и, по плану США, для смены власти в республике предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков.
https://ria.ru/20240527/gruziya-1948506533.html
https://ria.ru/20240709/ssha-1958466631.html
https://ria.ru/20240710/gruziya-1958743112.html
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в мире, сша, грузия, ираклий кобахидзе, евросоюз
В мире, США, Грузия, Ираклий Кобахидзе, Евросоюз
Решения США и ЕС не отвечают ожиданиям Грузии, заявил премьер

Премьер Грузии Кобахидзе назвал решения ЕС и США по Украине контрпродуктивными

© SputnikПремьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© Sputnik
Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТБИЛИСИ, 11 июл - РИА Новости. Решения Евросоюза и США в связи с переносом военных учений и заморозке финансирования оборонной сферы Грузии не соответствуют ожиданиям Тбилиси о перезагрузке отношений, заявил грузинский премьер Ираклий Кобахидзе.
Ранее на фоне принятия в Грузии закона об иноагентах, подвергшегося критике со стороны ЕС и США, посол Евросоюза в Тбилиси Павел Герчинский заявил, что Брюссель решил приостановить процесс евроинтеграции Грузии и заморозить 30 миллионов евро, которые планировалось направить стране для укрепления обороноспособности. США 5 июля отложили на неопределенный срок запланированные в Грузии военные учения "Достойный партнер".
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"Я хотел бы отреагировать на решение США и Евросоюза приостановить выделение средств в сфере обороны. Это решение является печальным, поскольку оно не оправдывает наших ожиданий в отношении перезагрузки отношений. Должен еще раз повторить, что в свете политических событий последних четырех лет эти отношения действительно нуждаются в перезагрузке", - заявил премьер на правительственном заседании.
По его словам, грузинская сторона выражает готовность к шагам на встречу обновления отношений с США.
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"Конечно, такие решения контрпродуктивны с точки зрения перезагрузки отношений. Однако я сохраняю надежду, что в будущем будут предприняты прагматичные, рациональные, правильные и справедливые шаги, и именно эти шаги помогут перезагрузить отношения между США и Грузией", - добавил Кобахидзе.
Во вторник в пресс-бюро Службы внешней разведки (СВР) России сообщили, что Вашингтон с помощью президента Грузии Саломе Зурабишвили может готовить "цветную революцию" в стране, и, по плану США, для смены власти в республике предусматривается "сакральная жертва" из участников протестов, которая направит "гнев народа" на силовиков.
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В миреСШАГрузияИраклий КобахидзеЕвросоюз
 
 
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