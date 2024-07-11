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Гостями синей дорожки VK Fest станут Джиган, IOWA и другие звезды - РИА Новости, 11.07.2024
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13:03 11.07.2024
https://ria.ru/20240711/gosti-1958951170.html
Гостями синей дорожки VK Fest станут Джиган, IOWA и другие звезды
Гостями синей дорожки VK Fest станут Джиган, IOWA и другие звезды - РИА Новости, 11.07.2024
Гостями синей дорожки VK Fest станут Джиган, IOWA и другие звезды
Звездными гостями синей дорожки VK Fest в Москве станут Надежда Кадышева, Нюша, Татьяна Куртукова, Джиган, IOWA, Uma2rman, Женя Трофимов и "Комната культуры",... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T13:03
2024-07-11T13:03
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Звездными гостями синей дорожки VK Fest в Москве станут Надежда Кадышева, Нюша, Татьяна Куртукова, Джиган, IOWA, Uma2rman, Женя Трофимов и "Комната культуры", "Моральный Кодекс", BLIZKEY и MIRAVI.Ведущими шоу станут Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Алла Михеева, Ида Галич, Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев. Кроме артистов и инфлюенсеров в шоу примут участие актеры, спортсмены и другие знаменитости.В этом году фестиваль уделяет особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Эта тематика отражена в концепции синей дорожки: на подиуме, который стал масштабнее, разместился траволатор — привычные выходы к посетителям фестиваля превратятся в runway-шоу. Технологичные спецэффекты подчеркнут идею представления, музыкальные номера свяжут все составляющие."Синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы. Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами — некоторых из них не увидеть ни на одной из сцен фестиваля. Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаем дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, — про ритм, движение и красоту. До встречи в прямом эфире!" — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.Приглашенные звезды пройдут по синей дорожке в парке "Лужники" 13 и 14 июля. Среди них Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, Доминик Джокер, Три дня дождя, Сергей Бурунов, LYRIQ, Александр Овечкин, тринадцать карат, Хабиб, Шура, Артемий Лебедев, LOVV66, Адель Вейгель, JANE AIR, Влад А4, Сати Казанова, Эльдар Джарахов, Азамат Мусагалиев, Yan Dilan, Милана Хаметова, Яна Чурикова, Катя Адушкина, Никита и Дарья Нагорные, Анастасия Волочкова, КЛИККЛАК, Егор Шип, Kamazz, Александр Цыпкин, Елена Крыгина, Слава Бустер и Дилара, Алена Жигалова ("Алена, блин!"), Анна Цуканова-Котт, Аслан Шукаша, 10AGE и Анет Сай, Федор Чалов, Вера Вольт. Онлайн-трансляцию дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest в 18:30 в каждый из фестивальных дней.
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москва, вконтакте, vk fest
Москва, ВКонтакте, VK Fest

Гостями синей дорожки VK Fest станут Джиган, IOWA и другие звезды

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПосетители на фестивале VK FEST
Посетители на фестивале VK FEST - РИА Новости, 1920, 11.07.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Посетители на фестивале VK FEST . Архивное фото
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. Звездными гостями синей дорожки VK Fest в Москве станут Надежда Кадышева, Нюша, Татьяна Куртукова, Джиган, IOWA, Uma2rman, Женя Трофимов и "Комната культуры", "Моральный Кодекс", BLIZKEY и MIRAVI.
Ведущими шоу станут Дмитрий Позов, Антон Шастун, Арсений Попов, Сергей Матвиенко, Алла Михеева, Ида Галич, Олеся Иванченко и Дмитрий Журавлев.
Кроме артистов и инфлюенсеров в шоу примут участие актеры, спортсмены и другие знаменитости.
В этом году фестиваль уделяет особое внимание спорту и здоровому образу жизни. Эта тематика отражена в концепции синей дорожки: на подиуме, который стал масштабнее, разместился траволатор — привычные выходы к посетителям фестиваля превратятся в runway-шоу. Технологичные спецэффекты подчеркнут идею представления, музыкальные номера свяжут все составляющие.
«
"Синюю дорожку VK Fest по праву можно назвать уникальным и одним из самых ожидаемых событий светской жизни Москвы. Это не просто взаимодействие артистов и прессы в привычном формате светских дорожек, а настоящее технологичное шоу внутри фестиваля с уникальными номерами и артистами — некоторых из них не увидеть ни на одной из сцен фестиваля. Каждый год мы очень тщательно подходим к концепции нашего шоу. В этот раз отдаем дань уважения спортивной, суетной и любимой Москве. Шоу, как и сам город, — про ритм, движение и красоту. До встречи в прямом эфире!" — поделилась руководитель VK Fest Зоя Новикова.
Приглашенные звезды пройдут по синей дорожке в парке "Лужники" 13 и 14 июля. Среди них Дима Билан, МОТ, CREAM SODA, Доминик Джокер, Три дня дождя, Сергей Бурунов, LYRIQ, Александр Овечкин, тринадцать карат, Хабиб, Шура, Артемий Лебедев, LOVV66, Адель Вейгель, JANE AIR, Влад А4, Сати Казанова, Эльдар Джарахов, Азамат Мусагалиев, Yan Dilan, Милана Хаметова, Яна Чурикова, Катя Адушкина, Никита и Дарья Нагорные, Анастасия Волочкова, КЛИККЛАК, Егор Шип, Kamazz, Александр Цыпкин, Елена Крыгина, Слава Бустер и Дилара, Алена Жигалова ("Алена, блин!"), Анна Цуканова-Котт, Аслан Шукаша, 10AGE и Анет Сай, Федор Чалов, Вера Вольт. Онлайн-трансляцию дорожки можно будет посмотреть в официальном сообществе VK Fest в 18:30 в каждый из фестивальных дней.
VK Fest - РИА Новости, 1920, 03.07.2024
VK Fest проведет бесплатную вечеринку перед крупнейшим open-air страны
3 июля, 17:16
 
МоскваВКонтактеVK Fest
 
 
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