https://ria.ru/20240711/gosduma-1959016055.html
В Госдуме оценили идею по борьбе с анонимностью публичных Telegram-каналов
В Госдуме оценили идею по борьбе с анонимностью публичных Telegram-каналов - РИА Новости, 11.07.2024
В Госдуме оценили идею по борьбе с анонимностью публичных Telegram-каналов
В рамках инициативы о раскрытии анонимности (деанонимизации) публичных каналов речь идет об уведомлении о профессиональной деятельности по распространению... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T15:54
2024-07-11T15:54
2024-07-11T16:02
общество
технологии
антон горелкин
госдума рф
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
россия
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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В рамках инициативы о раскрытии анонимности (деанонимизации) публичных каналов речь идет об уведомлении о профессиональной деятельности по распространению информации, а не о процедуре регистрации личных данных, аналогичной регистрации СМИ или реестру блогеров, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом она написал в своем Telegram-канале. Регистрация СМИ занимает около 30 дней, после начала деятельности также необходимо предоставить устав СМИ в регистрирующий орган. Как отмечалось ранее в СМИ, владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше 1 тысячи человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе. "Что касается деанонимизации публичных каналов (и в том числе телеграм-каналов)… Насколько я понимаю смысл данной инициативы, речь не идет о процедуре, аналогичной регистрации СМИ (или приснопамятному реестру блогеров). Тут уместнее вспомнить ФЗ о персональных данных, который предписывает обязательное уведомление регулятора об их сборе и обработке. Только в данном случае предлагается уведомлять его о профессиональной деятельности по распространению информации", - написал он.
https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950789097.html
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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия
Общество, Технологии, Антон Горелкин, Госдума РФ, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Россия
В Госдуме оценили идею по борьбе с анонимностью публичных Telegram-каналов
Депутат Горелкин: деанонимизация Telegram-каналов не означает регистрацию данных