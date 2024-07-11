https://ria.ru/20240711/gosduma-1959016055.html

В Госдуме оценили идею по борьбе с анонимностью публичных Telegram-каналов

В Госдуме оценили идею по борьбе с анонимностью публичных Telegram-каналов - РИА Новости, 11.07.2024

В Госдуме оценили идею по борьбе с анонимностью публичных Telegram-каналов

В рамках инициативы о раскрытии анонимности (деанонимизации) публичных каналов речь идет об уведомлении о профессиональной деятельности по распространению... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T15:54

2024-07-11T15:54

2024-07-11T16:02

общество

технологии

антон горелкин

госдума рф

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

россия

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МОСКВА, 11 июл – РИА Новости. В рамках инициативы о раскрытии анонимности (деанонимизации) публичных каналов речь идет об уведомлении о профессиональной деятельности по распространению информации, а не о процедуре регистрации личных данных, аналогичной регистрации СМИ или реестру блогеров, считает депутат Госдумы Антон Горелкин, об этом она написал в своем Telegram-канале. Регистрация СМИ занимает около 30 дней, после начала деятельности также необходимо предоставить устав СМИ в регистрирующий орган. Как отмечалось ранее в СМИ, владельцев аккаунтов в соцсетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше 1 тысячи человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор сведения о себе. "Что касается деанонимизации публичных каналов (и в том числе телеграм-каналов)… Насколько я понимаю смысл данной инициативы, речь не идет о процедуре, аналогичной регистрации СМИ (или приснопамятному реестру блогеров). Тут уместнее вспомнить ФЗ о персональных данных, который предписывает обязательное уведомление регулятора об их сборе и обработке. Только в данном случае предлагается уведомлять его о профессиональной деятельности по распространению информации", - написал он.

https://ria.ru/20240605/moshenniki-1950789097.html

https://ria.ru/20240626/pmyuf-1955666512.html

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общество, технологии, антон горелкин, госдума рф, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), россия