https://ria.ru/20240711/gorlovka-1958948828.html
В ДНР рассказали о последствиях обстрела Горловки
В ДНР рассказали о последствиях обстрела Горловки - РИА Новости, 11.07.2024
В ДНР рассказали о последствиях обстрела Горловки
Две школы, административное здание и ряд многоквартирных домов повреждены в центре Горловки в результате ракетного обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 11.07.2024
2024-07-11T12:53
2024-07-11T12:53
2024-07-11T12:53
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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Две школы, административное здание и ряд многоквартирных домов повреждены в центре Горловки в результате ракетного обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка, Центрально-Городской район: административное здание по улице Беспощадного, "Гимназия № 65 "Триумф" по улице Остапенко, Школа № 31 "Созвездие" по улице Ленина, прямое попадание в многоквартирный жилой дом по улице Герцена, многоквартирный жилой дом по улице Остапенко, многоквартирные жилые дома по улице Беспощадного, прямое попадание в частный жилой дом по улице Толстого", - перечисляется в сообщении представительства. Ведомство в четверг сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально- Городскому району Горловки. В результате обстрела пострадали два мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, СЦКК, Происшествия
В ДНР рассказали о последствиях обстрела Горловки
Представительство ДНР: при обстреле Горловки пострадали две школы и дома
ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости.
Две школы, административное здание и ряд многоквартирных домов повреждены в центре Горловки в результате ракетного обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале
представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка, Центрально-Городской район: административное здание по улице Беспощадного, "Гимназия № 65 "Триумф" по улице Остапенко, Школа № 31 "Созвездие" по улице Ленина, прямое попадание в многоквартирный жилой дом по улице Герцена, многоквартирный жилой дом по улице Остапенко, многоквартирные жилые дома по улице Беспощадного, прямое попадание в частный жилой дом по улице Толстого", - перечисляется в сообщении представительства.
Ведомство в четверг сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально- Городскому району Горловки. В результате обстрела пострадали два мирных жителя.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.