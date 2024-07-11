https://ria.ru/20240711/gorlovka-1958948828.html

В ДНР рассказали о последствиях обстрела Горловки

В ДНР рассказали о последствиях обстрела Горловки - РИА Новости, 11.07.2024

В ДНР рассказали о последствиях обстрела Горловки

Две школы, административное здание и ряд многоквартирных домов повреждены в центре Горловки в результате ракетного обстрела со стороны украинских войск,... РИА Новости, 11.07.2024

2024-07-11T12:53

2024-07-11T12:53

2024-07-11T12:53

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 11 июл – РИА Новости. Две школы, административное здание и ряд многоквартирных домов повреждены в центре Горловки в результате ракетного обстрела со стороны украинских войск, сообщило в Telegram-канале представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Информация о повреждениях в результате обстрелов вооруженными формированиями Украины городов республики: населенный пункт Горловка, Центрально-Городской район: административное здание по улице Беспощадного, "Гимназия № 65 "Триумф" по улице Остапенко, Школа № 31 "Созвездие" по улице Ленина, прямое попадание в многоквартирный жилой дом по улице Герцена, многоквартирный жилой дом по улице Остапенко, многоквартирные жилые дома по улице Беспощадного, прямое попадание в частный жилой дом по улице Толстого", - перечисляется в сообщении представительства. Ведомство в четверг сообщило, что украинские войска выпустили 20 ракет из РСЗО по Центрально- Городскому району Горловки. В результате обстрела пострадали два мирных жителя. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240325/gorlovka-1935007076.html

горловка

донецкая народная республика

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горловка, донецкая народная республика, сцкк, происшествия